Zmagali le Posavci

2.5.2021 | 08:45

Brežičani so tokrat zmagali kar 4:0. (Foto: NK Brežice)

Novo mesto - V drugi nogometni ligi so v sedemnajstem krogu od moštev z našega konca obe posavski moštvi zmagali, Novomeščani pa izgubili. V skupini za prvaka so Brežičani doma s 4:0 ugnali Rudar Velenje in ostajajo na četrtem mestu prvenstvene lestvice, drugouvrščeni Novomeščani pa so v Lendavi z 1:2 izgubili z Nafto. Krčani so v Ajdovščini z 2:1 premagali Primorje in tako v skupini za obstanek še naprej zasedajo drugo mesto.

NAFTA 1903 : KRKA 1:0 (1:0)

Lendava, brez gledalcev, sodniki: Halilović, Mijatović, Flajšman.

Strelec: 1:0 Drk (20.).

Nafta 1903: Raduha, R. Pirtovšek, Bolla, Bizjak, Drk (od 84. Vinko), Szabo (od 59. Oštrek), Živko, Rebernik, T. Pirtovšek, Ubochioma (od 59. Haljeta), Židan.

Krka: Pintol, Bedek, Dušak, M. Brekalo, Vrandečič, Marcius (od 62. Jašaragič), Huč (od 62. Pantelić), Kambič, Doumbia (od 84. Hrka), Parris (od 76. I. Brekalo), Vešner Tičić.

Rumeni kartoni: Židan, T. Pirtovšek; Doumbia, Parris, Jašaragič, Kambič.

Rdeči karton: Židan (89.).

PRIMORJE eMUNDIA : KRŠKO 1:2 (0:0)

Ajdovščina, brez gledalcev, sodniki: Lacković, Šumer, Jonke.

Strelci: 1:0 Šolaja (59.), 1:1 Lesjak (74.), 1:2 Krznarić (90.).

Primorje: Bužan, Badžim, Terziev, Šolaja (od 69. Štrukelj), A. Kuraj, Džuzdanović, Zavnik (od 79. L. Kodermac), Leban, Dedić, J. Kodermac (od 79. Nagode), Škarabot (od 69. Curk).

Krško: Ribič, Vrdoljak, Branilović, Anković (od 75. Mrvič), Smiljanić, Černak (od 75. Bučar), Lesjak, Dodig, Krznarić, Pranjić, Radić.

Rumeni kartoni: Škarabot, Leban, Dedić; Branilović, Radić, Krznarić.

Rdeči karton: /.

BREŽICE TERME ČATEŽ : RUDAR VELENJE 4:0 (2:0)

Brežice, brez gledalcev, sodniki: Matoša, Povšnar, Kolenc.

Strelci: 1:0 Beciri (27.), 2:0 Petric (32.), 3:0 Beciri (49.), 4:0 Beciri (63.).

Brežice: Kruljac, Urh, Kocjančič, Beciri (od 85. Vizlar), Jurečič (od 85. Kerič), Martić, Petric, Pajaziti (od 80. Ruedl), Božič (od 64. Predanič), Felja, Škrbec (od 80. Lipec).

Rudar: Sekulić, Kašnik (od 46. Turinek), Barič, Tubić, Vošnjak, Jovicic (od 70. Žurga), Črnčič, Koprivnik (od 81. Bokšan), Halilović (od 70. Martinovič), Panadić, Hrovat (od 81. Jovan).

Rumeni kartoni: Jurečič, Škrbec, Predanič; Halilović, Vošnjak.

Rdeči karton: /.

Lestvica:

- skupina za prvaka:

1. Kalcer Radomlje 17 14 2 1 43:11 44

2. Krka 17 10 5 2 40:18 35

3. Roltek Dob 17 11 2 4 41:28 35

4. Brežice Terme Čatež 17 10 4 3 29:20 34

5. Nafta 1903 17 9 4 4 49:23 31

6. Vitanest Bilje 17 9 3 5 35:25 30

7. Triglav Kranj 17 7 3 7 21:21 24

8. Rudar Velenje 17 6 4 7 18:25 22

---------------------------------------------------------

skupina za obstanek:

9. Jadran Dekani 17 6 3 8 19:25 21

10. Krško 17 6 3 8 17:27 21

11. Fužinar Vzajemci 17 5 5 7 35:25 20

12. Beltinci Klima Tratnjek 16 5 2 9 23:29 17

13. Primorje eMundia 17 3 3 11 13:30 12

14. Šmartno 1928 17 3 3 11 13:44 12

15. *Drava Ptuj 16 4 1 11 23:35 10

16. Brda 17 3 1 13 10:43 10

I. V., STA