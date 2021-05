Krka v končnico z drugega mesta

2.5.2021 | 09:30

Foto: Helios Suns

Novo mesto - Košarkarji Krke so na zadnji tekmi drugega dela prvenstva v Domžalah s 76:54 premagali tamkajšnji Helios Suns in s tem prehiteli do tedaj drugouvrščeno Rogaško ter si tako izboljšali izhodiščni položaj za končnico prvenstva, v kateri se bodo v torek na prvi tekmi četrtfinala pomerili s Šentjurjem.

Krkini košarkarji tokrat niso mogli računati na poškodovane Adina Vrabca, Roda Camphorja in Milana Milovanovića, kar pa jih ni motilo, da ne bi v Domžale odpotovali optimistični in jim je šlo tokrat vse tako, kot so si zastavili. Začeli so dobro in prvo četrtino zaključili s trojko Luke Lapornika za 17:11, že sredi druge četrtine pa je bila njihova prednost dvomestna (24:14).

Krka je nato vodila ves čas do začetka drugega polčasa, ko se je ponovila zgodba z začetka tekme in je Domžalčanom uspelo še drugič na tekmi izenačiti, kar je varovance trenerja Daliborja Damjanovića očitno streznilo, odlično igro v obrambi so nadgradili z boljšo igro v napadu in prednost se je začela počasi višati. Najbolje je šlo kapetanu Laporniku, ki je zadel kar sedem metov od devetih za tri točke, skupaj pa kar 26 točk. V zadnji četrtini so se domačini počasi sprijaznili s porazom in dosegli le pet točk, slabo minuto pred koncem pa je Jan Kosi z zadetkom za 76:54 poskrbel tudi za najvišje vodstvo na srečanju.

Helios Suns : Krka 54:76 (11:17, 28:33, 49:60)

Helios Suns: Ferme 3, Bratec 9 (2:2), Oman 2, Sekulović 6, Lorbek 1 (1:2), Mahkovic 13 (3:4), Vujasinović 3, Hirschmann 2 (2:2), Kelly 15 (1:1).

Krka: Stergar 2 (2:2), Stipčević 11, Barič 7, Kosi 10, Škifić 8, Škedelj 2 (2:2), Lapornik 26 (1:1), Rebec 4 (2:3), Vučetić 6 (0:2).

Prosti meti: Helios Suns 9:11, Krka 7:10.

Met za tri točke: Helios Suns 5:22 (Keely 2, Ferme, Bratec, Vujasinović), Krka 9:25 (Lapornik 7, Stipčević, Barič).

Osebne napake: Helios Suns 14, Krka 21.

Končna lestvica drugega dela v ligi za prvaka:

1. Cedevita Olimpija 17, 2. Krka 16, 3. Rogaška 16, 4. Helios Suns 15, 5. Šenčur 13, 6. Terme Olimia Podčetrtek 13.

I. V.