ŠU SU v končnico neporažen, Krka bo šesta

2.5.2021 | 12:45

Ekipa ŠD SU se bo v polfinalu pomerila s četrtouvrščeno Kemo Puconci. (Foto: ŠD SU)

Novo mesto - Oba novomeška namiznoteniška prvoligaša sta v zadnjem krogu rednega dela prvenstva zmagala. ŠD SU, ki redni del končuje neporaženo na vrhu prvenstvene lestvice in bo tako v končnici nastopilo kot prvi nosilec, je tokrat nastopilo brez Jureta Slatinška, tako da je bil dvoboj z Mengšem zelo izenačen, o zmagovalcu pa je odločil deveti dvoboj, v katerem je Mitja Omerzel ugnal izkušenega Andraža Avblja. Za Omerzela je bila to edina zmaga na tekmi, s tremi zmagami se je izkazal Uroš Slatinšek, ki ni izgubil niti niza, eno je dodal še Jožko Omerzel.

Že pred zadnjim krogom je bilo jasno, da se Krka, ki je prvenstvo končala na šestem mestu, ne more več vmešati v boj za uvrstitev v končnico. V Izoli so Novomeščani Arrigoni, ki se tako poslavlja iz prvoligaške druščine, premagali s 5:3. Za novomeško ekipo je bil Lupulescu uspešen dvakrat, tako kot tudi Tilen Novak, do ene zmage pa je prišel še Aljaž Šmaljcelj.

V polfinalu končnice, ki bi se morala začeti v začetku junija, ekipe bodo igrale na dve zmagi, sta para: ŠD SU – Kema Puconci in Fužinar Inter Diskont – Maribor.

I. V.