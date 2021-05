Tri milijone izgube Term Čatež

2.5.2021 | 15:00

Čatež ob Savi - Terme Čatež, eno največjih turističnih podjetij v državi, so v letu 2020 močno občutile negativne učinke epidemije covida-19, ki je še posebej močno prizadela panogi gostinstva in turizma. Ob precejšnjem padcu nočitev glede na 2019 so na ravni skupine zabeležili 25-odstotni upad prihodkov, čista izguba pa je ob koncu leta dosegla 3,1 milijona evrov, poroča STA.

V Termah Čatež so obiskovalci lani, ko turistični objekti več mesecev niso smeli delovati, ustvarili 425.282 prenočitev, kar je 39,4 odstotka manj kot v 2019. Število tujih nočitev se je zmanjšalo za 74,7 odstotka, število domačih prenočitev pa se je ob porabi turističnih bonov povečalo za 5,1 odstotka, je razvidno iz revidiranega letnega poročila, v petek objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Obisk v notranjih in zunanjih termalnih bazenih je dosegel 512.541 kopalcev, kar je bilo 44,5 odstotka manj kot v 2019.

Družba Terme Čatež je tako ustvarila 18,7 milijona evrov prodaje, kar je 35 odstotkov manj kot v 2019. Skupni prihodki družbe so medtem upadli za 25 odstotkov na 22,7 milijona evrov.

Družba je lani pridelala 4,03 milijona evrov čiste izgube, leto pred tem pa skoraj 352.000 evrov čistega dobička.

Na ravni skupine Terme Čatež, ki jo med drugim sestavlja še družba Marina Portorož (ta je sicer očitno zdaj vendarle tik pred prodajo) in je ob koncu leta zaposlovala 378 oseb, je ob podobnih številkah glede prihodkov izguba dosegla 3,1 milijona evrov izgube, leto pred tem pa 1,1 milijona evrov čistega dobička.

Kot poudarjajo v Termah Čatež, so lani kljub koronski krizi zaključili načrtovane investicije, to so bile naložbe v prečrpavanje tehnološke bazenske vode ter očiščene komunalne odpadne vode v reko Savo namesto v sedanji odvodnik, širitev kampa, kjer so uredili 33 novih parcel za namestitev mobilnih hišic tujega operaterja, in celovita prenova apartmajev v apartmajskem naselju z 91 enotami, kjer so lani prenovili 14 apartmajev, ostale naj bi letos.

V 2021 načrtujejo med drugim še širitev restavracije Valovi v sklopu zimske termalne riviere ter prenovo restavracije Hotela Terme, obenem pa bodo izvedli tudi sanacijo letne termalne riviere. Lotili se bodo tudi priprave dokumentacije za prihodnje večje investicijske posege na območju Term Čatež in kompleksa gradu Mokrice z igriščem za golf.

Terme Čatež so sicer eno večjih turističnih podjetij v državi. V lanskem izrednem, koronsko obarvanem letu, so v tem posavsko-obalnem turističnem sistemu ustvarili 4,6 odstotka vseh nočitev v državi, in približno petino vseh nočitev v naravnih zdraviliščih.

STA