Reševalci pomagali kolesarju

2.5.2021 | 18:30

Sevnica - Zadnji dan prvomajskih počitnic je vsaj kar se tiče reševalcev minil precej mirno. Ob 15.56 se je na cesti Boštanj - Radeče pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 14.37 je na cesti Metlika—Semič, pri naselju Bočka v občini Metlika podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Metlika so drevo razžagali in odstranili.