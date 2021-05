V romskem naselju gorel avto

3.5.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv; B. B.)

Sinoči ob 21.15 je v romskem naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGE Krško. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 10.29 so na Aškerčevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško rešili ujeto osebo v dvigalu večstanovanjskega bloka in odpravili napako na dvigalu.

Ob 13.04 so na Trdinovi ulici v Brežicah, gasilci PGD Brežice nudili pomoč občanu, ki je padel v stanovanju. Na kraju je bila prisotna zdravnica NMP Brežice, ki je občana pregledala.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC, na izvodu ČREŠNJAVEC M. LAHINJA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu VOJNA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1, na izvodu GORENJE TRIBUČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA;

- od 7:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.