VIDEO: Poklon Josipu Jurčiču ob 140. obletnici njegove smrti

3.5.2021 | 10:00

Foto: Občina Ivančna Gorica

Pred 140. leti je na današnji dan umrl pripovednik in pisatelj, avtor prvega slovenskega romana Deseti brat, Josip Jurčič, ki je z ustvarjanjem v skoraj vseh pripovednih oblikah vplival na njihov razvoj. V spomin na eno osrednjih kulturnih in političnih oseb druge polovice 19. stoletja je vlada 2021 razglasila za Jurčičevo leto.

Rodil se je 4. marca 1844 na Muljavi pri Krki na Dolenjskem. Kot sin revnega kmeta je odraščal z zgodbami vaškega življenja in pripovedkami, ki mu jih je pravil ded. Slednje je leta 1863 zbral v zbirki Spomini na deda. Že pri 17. letih pa je objavil svojo prvo pripovedko - Pripovedka o beli kači.

Po maturi na ljubljanski Gimnaziji (1865) se je odločil za študij slavistike in klasične fiologije na dunajski univerzi, ki pa ga zaradi finančne stiske ni dokončal, zato se je posvetil pisateljevanju in novinarstvu.

V svojih delih je obravnaval predvsem zgodovinske teme, pri katerih se je naslanjal na prikazovanje kmečkega in meščanskega življenja. V pripovedih kot sta Tihotapec (1865) in Sosedov sin (1868) je na podlagi realističnih prvin izpostavil problematiko socialnih razmer na slovenskem podeželju.

V zbirki Cvetje iz domačih in tujih logov je leta 1866 objavljal roman Deseti brat, ki velja za prvi izvirni slovenski roman, z njim pa si je Jurčič prislužil naslov prvega romanopisca na slovenskem območju.

Od leta 1868 je bil sourednik in kasneje urednik Slovenskega naroda v Mariboru ter urednik slovansko usmerjenega časopisa Südslavische Zeitung v Sisku. Pomagal pa je tudi pri urejanju Zvona in pisal za Slovenski narod, piše na spletni strani Jurčičeve domačije.

V času svojega pisateljskega delovanja je napisal še kratko pripoved Telečja pečenka, romane Doktor Zober, Med dvema stoloma, Lepa Vida in Cvet in sad, prvo slovensko tragedijo Tugomer in dramo Veronika Deseniška. Zaradi njegove prerane smrti - pri 37. letih je izgubil boj z jetiko - je njegov zadnji roman Rokovnjači dokončal Janko Kersnik.

Z Jurčičem smo Slovenci dobili prvega pravega pisatelja, ki je v pisanju našel smisel življenja. Z ustvarjanjem skoraj vseh pripovednih oblik je odločilno vplival na razvoj slovenske novele, povestim romana in črtice.

Letošnje leto je vlada razglasila za Jurčičevo. Predlog za razglasitev spominskega leta je ministrstvu za kulturo podala Občina Ivančna Gorica. Na sporedu je več dogodkov po vsej Sloveniji, med drugim se obeta tudi simpozij, ki ga pripravljata Cankarjev dom in Filozofska fakulteta v Ljubljani.

Na predvečer obletnice Jurčičeve smrti so se mu s spletnim dogodkom z interpretacijo njegovih misli poklonili kulturni ustvarjalci iz ivanjške občine. Na ogled je spodaj pod tekstom.

Jurčičeve misli so interpretirali člani naslednjih kulturnih društev: Nika Lampret in Lara Lampret iz KD Kresnička, Zala Zajec iz KD Temenica, Martina Hrovat in Jože Hočevar iz KD Ambrus, Anica Kozinc iz KD Krka, Tajda Bašar iz KD Janez Cigler Višnja Gora, Daša Laria Perklič iz KD Vidovo, Marija Zaman iz KD Harmonija, Majda Može in Matjaž Marinček iz Univerze za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica, Sabina Vovk iz KD Zagradec, Matej Šteh iz KD Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični, Urša Kutnar in Jurij Tekavec iz KD Josipa Jurčiča Muljava in Ana Hribar iz KD Stična.

Sklepna beseda poslanice je pripadla županu občine Ivančna Gorica, Dušanu Strnadu. Izpostavil je pomen spominjanja, ohranjanja, sodelovanja in povezovanja. Prav slednje je tudi osrednje geslo vseslovenskega Jurčičevega leta – Jurčič nas povezuje. Gledalce je v prazničnem letu povabil na obisk Jurčičeve domačije na Muljavi ali k prebiranju kakšnega od njegovih del.

Mesec maj v znamenju praznovanja

Sicer pa mesec maj vse od nastanka Občine Ivančna Gorica mineva v znamenju Josipa Jurčiča. Občina si je namreč za svoj občinski praznik izbrala 29. maj, to je dan, ko je leta 1871 Josip Jurčič postal urednik časnika Slovenski narod, takratnega osrednjega slovenskega časopisa.

Poleg praznovanja občinskega praznika pa bo letos na Jurčičevi domačiji tudi zaključek letošnjega Tedna ljubiteljske kulture, ki bo potekal od 21. – 30. maja.

M. K.