Nedeljske korona številke nizke (tudi v regiji), a virus še vedno med nami

3.5.2021 | 12:20

Ob nedeljah testna mašinerija bolj kot ne počiva ... (simbolna slika; Bobo)

Nedeljsko korona testiranje je praviloma bolj ležerno.

Tudi včeraj je bilo opravljenih za nedeljske razmere normalno število hitrih in PCR testov, hitrih 7144, PCR 1380. Zaznali so 209 pozitivnih primerov, kar predstavlja 15,1 odstotni delež. V primerjavi z nedeljo v prejšnjem tednu je razlika neznatna, 19 primerov, zato ostaja sedemdnevno povprečje praktično nespremenjeno, pri številki 666, kar nas po vladnem semaforju uvršča v varno zavetje oranžne faze.

V bolnišnicah se danes zdravi 608 covidnih bolnikov, 147 se jih zdravi na enotah intenzivne terapije. Včeraj je umrlo šest covidnih bolnikov.

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes 38 covidnih bolnikov (osem v intenzivni terapiji), v zadnjem dnevu so dva odpustili v domačo oskrbo.

V SB Brežice pa jih imajo 21 (eden v intenzivni), enega so v primerjavi z nedeljo (20) sprejeli.

Glede na 14-dnevno število potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom je epidemiološko stanje najslabše v primorsko-notranjski regiji, kjer imajo 646 okužbe na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih, najboljše pa v obalno-kraški regiji z 230,2 okužbe.

Logarjeva: Novi koronovirus še vedno kroži v populaciji

V minulem tednu je bil v Sloveniji porast števila novo potrjenih okužb s koronavirusom v primerjavi s tednom poprej, kar je po oceni vodje posvetovalne skupine za covid-19 in infektologinje Mateje Logar zaskrbljujoče. "Ponovno se je začel povečevati delež pozitivnih PCR testov, kar pomeni, da je virus še vedno med nami," je dejala.

Zato moramo po njenih besedah še vedno upoštevati vsa priporočila za zajezitev širjenja okužbe, da bomo lahko dodatno sproščali ukrepe, je na današnji novinarski konferenci pozvala Logarjeva.

Je pa po njenih navedbah vzpodbudno, da smo od 27. aprila ves čas pod mejo 10.000 aktivnih okužb v Sloveniji, prvič od 20. oktobra lani.

V bolnišnicah, kot je dejala, sicer hodijo po robu. Težava ni namreč samo v zasedenosti postelj, ampak tudi v povečevanju zdravniških odsotnosti zdravstvenih delavcev zaradi izčrpanosti.

Glede dodatnega sproščanja sproščanja prireditev svetovalna skupina meni, da bi to bilo lahko mogoče za cepljene, prebolevnike in testirane, najverjetneje v omejenem številu.

Maske ostajajo

Zaščitne maske pa bodo z nami verjetno ostale še nekaj časa. "Številne svetovne zdravstvene organizacije so začele izdajati priporočila glede nošenja mask pri cepljenih osebah. Tukaj so možna določena sproščanja. Tako se cepljene osebe lahko v zaprtih prostorih družijo brez mask, medtem ko maske tudi za cepljene ostajajo obvezne na večjih prizoriščih in prireditvah," je dejala. O tem bi se pri nas lahko pogovarjali ob dovolj visoki precepljenosti.

Zato je vse ponovno pozvala k odločitvi za cepljenje proti covidu-19. V naslednjih tednih bo dobava cepiva po njenih navedbah namreč večja. "Če bodo dobave takšne, kot je predvideno, potem je možno, da bo do konca junija cepljeni 60 odstotkov odraslih," je ocenila.

Nedeljske okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto, Kočevje in Mokronog Trebelno 2, Črnomelj, Metlika, Sodražica in Osilnica 1

Posavje - Brežice in Radeče 1

M. K.