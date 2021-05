ZD Trebnje v pospešeno cepljenje s pomočjo Civilne zaščite

3.5.2021 | 11:00

ZD Trebnje

Direktorica zavoda Vera Rozman

Trebnje - ''Cepljenje proti Covidu-19 je edini učinkoviti ukrep za zajezitev epidemije,'' sporočajo iz Zdravstvenega doma Trebnje.

V Sloveniji se trenutno cepi populacijo od starosti 50 let navzgor. V Zdravstvenem domu Trebnje bodo začeli s pospešenim izvajanjem cepljenja. Da bi poenostavili celoten postopek in da bi posledično precepili čim večji del prebivalstva, bodo v logistični del procesa vključili tudi Civilno zaščito. V prihodnjih dneh bodo tako njihovi predstavniki vzpostavili telefonski kontakt z občani, starimi od 50 do 70 let. Preverili bodo njihovo pripravljenost za cepljenje in vsem zainteresiranim že ponudili datum.

Trebanjski zdravstveni delavci občanom močno priporočajo, da izkoristijo možnost, ki jim bo ponudena, saj da bodo s tem vsi skupaj prispevali k normalizaciji življenja, cepljeni občani pa bodo lahko izkoristili vse ostale prednosti, ki jih prinaša cepljenje (potovanja, obiski obratov in ustanov, izogib rednemu testiranju ...)

M. K.; foto: arhiv DL