Cepljenje maturantov - namen dober, izvedba pa ne preveč

3.5.2021 | 14:15

Pred KC Janeza Trdine v Novem mestu je minuli ponedeljek vladalo precejšnje zanimanje za testiranje na SARS-CoV-2. Test je bilo mogoče opraviti brezplačno, so pa tisti, ki so poleg testa želeli še izdajo potrdila za odhod v tujino ali hotel, zanj morali plačati. (Foto: L. M.)

Med čakajočimi na cepljenje v Novem mestu je bilo prejšnji petek maturantov bolj malo. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Možnosti, da se pred začetkom mature s cepljenjem proti covid-19 zaščitijo pred okužbo, velika večina maturantov ni izkoristila – Matura se začenja v torek, časa za premislek pa maturanti niso imeli – Maturitetni koledar nespremenjen, pravila prilagojena

V četrtek, 15. aprila je vlada na dopisni seji odločila, da med prednostne skupine za cepljenje proti covid-19 uvrsti tudi maturante, in rok za prijavo postavila ponedeljek, 19. aprila. Od skupno nekaj več kot 17.000 maturantov se jih je, da izkoristijo priložnost za cepljenje, odločilo 2625, kolikor je bilo zanje tudi naročenih odmerkov cepiva, v petek pa jih je iz različnih vzrokov na cepljenje prišlo še nekaj manj. Maturante so cepili s cepivom AstraZeneca, mlajše od 18. leta pa s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech.

Največ dijakov in oseb, ki bodo sodelovale pri izvedbi mature, se je cepilo v Ljubljani, približno 1400. Razmeroma veliko se jih je v petek prišlo cepit tudi v Zdravstveni dom Novo mesto, 215 od 267 prijavljenih, kar znaša desetino vseh cepljenih maturantov v državi. Maturanti, ki so predhodno najavili izostanek, so kot vzrok navedli karanteno, bolezen ali cepljenje v drugi regiji, kjer imajo stalno bivališče, so sporočili iz Zdravstvenega doma Novo mesto.

Po mnenju Vere Rozman iz Zdravstvenega doma Trebnje, kjer se je za cepljenje prijavilo 22 maturantov, cepilo pa se jih je 18, je tako slab odziv verjetno posledica antipropagande in pa prepričanja, da mladi prebolijo bolezen na lahek način. Primož Velikonja, pomočnik direktorice Zdravstvenega doma Kočevje in vodja tamkajšnjega cepilnega centra, je povedal, da se je za cepljenje v njihovem cepilnem centru prijavilo 32 maturantov, cepilo pa se jih je 27 od skupno 104 aktivnih maturantov z njihovega območja, kar je malenkost manj kot tretjina.

»V Zdravstvenem domu Črnomelj smo imeli prijavljenih za cepljenje skupaj 27 maturantov, in sicer iz Srednje šole Črnomelj 19 (15 gimnazijcev, štirje tehniki) in iz drugih srednjih šol po Sloveniji, ki imajo občino bivanja v Črnomlju, še osem maturantov. Skupaj smo cepili 22 maturantov. Ena maturantka je zbolela, dva sta bila prijavljena tudi v Novem mestu, dva pa sta si premislila. Menim, da maturanti niso imeli dovolj časa za razmislek glede cepljenja, ker je bil od petka do ponedeljka zelo kratek čas za prijavo na cepljenje. Drugi razlog je verjetno ta, da imajo maturanti sedaj veliko dela z učenjem in bi jim lahko kateri od stranskih učinkov skrajšal čas za učenje,« pa o razlogih za skromno udeležbo na cepljenju meni Danica Milkovič, pomočnica direktorice za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu Črnomelj.

Mojca Lukšič, ravnateljica novomeške gimnazije je povedala, da šola podatkov, koliko od njihovih skupno 150 maturantov se je odločilo za cepljenje, nima.

Vendar stroka v velikem delu ni bila naklonjena odločitvi za prednostno cepljenje maturantov, ki pri devetnajstih letih vsekakor ne spadajo med ogrožen del populacije. Roman Jerala z ljubljanskega kemijskega inštituta je odločitev označil za samovoljno politično odločitev.

Koledar mature tako kljub epidemiji in protiepidemiološkim ukrepom ostaja nespremenjen, so pa zaradi posebnih razmer tem prilagojena nekatera pravila. Tako bodo imeli maturanti, ki bodo v času opravljanja mature v spomladanskem roku imeli potrjeno okužbo z novim koronavirusom, z ustreznimi dokazili imeli možnost opravljanja mature v jesenskem roku s priznavanjem za nazaj.

Rešitev za dijake, ki bodo v času pisanja mature v karanteni, predvideva, da jo lahko prekinejo in k maturi pristopijo tisti z negativnim izvidom testa PCR na okužbo z novim koronavirusom, ki ne bo starejši od 24 ur. Ti maturanti bodo maturitetne obveznosti opravljali v ločenih učilnicah pod nadzorom učiteljev, ki so covid-19 že preboleli oziroma so bili ustrezno cepljeni. Šole jim bodo morale zagotoviti tudi ločene vhode in poti za dostop do učilnic.

I. Vidmar