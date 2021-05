Slovenski dijaki naravoslovci navdušili - srebrni priznanji tudi v Črnomelj za črnega močerila

Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je med 23. in 26. aprilom iz Beograda na daljavo potekalo tradicionalno tekmovanje mladih znanstvenikov naravoslovnih znanosti – The International Conference of Young Scientists (ICYS). Tekmovanje ICYS je individualno tekmovanje dijakov naravoslovcev, starih od 14 do 19 let. Letos ga je organiziral Regionalni center za talente Beograd II, potekalo pa je že sedemindvajsetič, danes sporočajo iz zveze.

Udeleženci tekmovanja so morali pred mednarodno komisijo strokovnjakov na daljavo predstaviti svoje raziskovalne naloge in plakate ter odgovarjati na vprašanja komisije. Tako se je predstavilo 141 dijakov in dijakinj iz 23 držav sveta.

Slovenska ekipa je bila izbrana na podlagi rezultatov 54. državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije. Pod budnim očesom mentorice in vodje ekipe Vesne Fabjan je ekipo sestavljalo šest dijakov in dijakinj. Manca Bajuk in Špela Vraničar s Srednje šole Črnomelj sta za svojo nalogo Pomagajmo preživeti črnemu močerilu prejeli srebrno priznanje. Prav tako sta srebrno priznanje prejeli za predstavitev svojega plakata. Dobitnika srebrnega priznanja sta za svojo nalogo Uporaba simulatorja letenja v letalski industriji postala tudi Gaber Čuješ in Laura Pečnik Budna s Šolskega centra Velenje, Elektro in računalniška šola. Sloveniji je z nalogo Violina Emila, bronasto priznanje priboril Aljaž Šopinger z Lesarske šole Maribor. Ekipo naših mladih raziskovalcev je s svojo nalogo Kemijska soba pobega dopolnjevala še najmlajša udeleženka tekmovanja, Hannah Krautberger Balažič. Hannah je lansko leto obiskovala OŠ Prežihovega Voranca Maribor, sedaj pa je dijakinja 1. letnika Prve gimnazije Maribor. Slovenski dijaki so si tako v svetovni konkurenci mladih znanstvenikov skupno priborili tri srebrna in eno bronasto priznanje.

Manca Bajuk o predstavitvi plakata: ''V nedeljo, 25. aprila, smo žiriji v angleščini in v dveh minutah predstavili svoj plakat. Na kratko smo predstavili metode dela in rezultate. Nato nam je žirija zastavila vprašanje, na katerega smo morali v eni minuti podati čim boljši odgovor. S kratko predstavitvijo in entuziazmom smo jih morali prepričati, da si zaslužimo medaljo.''

Špela Vraničar o pripravah na tekmovanje: ''Priprave na tekmovanje so se začele od trenutka, ko smo dobili sporočilo, da smo bili izbrani za udeležbo na 28. mednarodnem srečanju mladih znanstvenikov s področja naravoslovnih znanosti. Kmalu za tem smo začeli s pripravo povzetkov, plakatov, predstavitvenih videov in ustnih zagovorov. Veliko je bilo samostojnega dela, zagovore pa smo vadili skupaj preko videokonferenčnega sistema. Da je vse skupaj lepo potekalo tako kot mora, je poskrbela mentorica in vodja slovenske ekipe Vesna Fabjan. Ob tej priložnosti se ji v imenu celotne ekipe iskreno zahvaljujem za vodenje, vse nasvete in spodbudne besede.''

