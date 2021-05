FOTO: Slovenci na Hrvaškem pobrali smetano

3.5.2021 | 19:00

Alex Novak (vse fotografije: David Boštjančič)

Alojz Fortuna

Borut Koščak

Nejc Kralj

Žan Oven

Val Miloševič

Pakrac - Domača motokrosistična sezona se zaradi protikoronskih ukrepov še ni začela, zato so številni slovenski vozniki, povečini posavski in dolenjski, formo v nedeljo prvič preizkusili na odprtem državnem prvenstvu Hrvaške v Pakracu. Priložnost so odlično izkoristili in v skoraj vseh kategorijah pobrali najvišja mesta.

Do zmage je tako prišel mladi dolenjski dirkač Nejc Kralj (AMD Šentvid pri Stični), ki je v obeh vožnjah suvereno opravil s konkurenco v najšibkejšem razredu do 50 kubičnih centimetrov. S pričakovanima zmagama v obeh vožnjah v kategoriji do 65 kubičnih centimetrov se je v Brežice vrnil tudi Alex Novak (MCK 97), dvojih zmag pa sta se razveselila tudi oba dolenjska veterana Borut Koščak (v kategoriji od 40 do 50 let) in Alojz Fortuna (nad 50 let).

Na zmagovalni oder, točneje na tretjo stopničko, je kljub nekoliko slabšem dnevu zaradi želodčnih težav stopil še eden od dolenjskih mladih upov Žan Oven (AMD Šentvid pri Stični), in sicer v kategoriji do 85 kubičnih centimetrov. V isti kategoriji kot Žan se je na svoji komaj peti dirki v karieri izkazal tudi drugi Brežičan Val Miloševič (MCK 97) s petim mestom. Škoda, da na dirko ni prišel najboljši dolenjski motokrosist Jan Pancar, ki bi v najmočnejši kategoriji prav tako naskakoval zmago, a si je očitno raje vzel prosti vikend, saj ga čaka še kar nekaj dela, da izpili svojo formo pred nastopi na svetovnem prvenstvu v kategoriji MX2.

Na odlično pripravljeni in atraktivni progi v športno rekreacijskem centru v hrvaškem Pakracu je že po uradnih treningih postalo jasno, da bodo Posavci in Dolenjci na dirki igrali pomembno vlogo, kar je med hrvaškimi dirkači in funkcionarji povzročilo kar nekaj kislih obrazov. Z lepimi in suverenimi potezami je prvi navdušil mladi Nejc Kralj, ki je pokazal resnično lep napredek in dobro tehniko, ki jo skupaj z Žanom Ovnom pili pod budnim očesom bivšega dirkača zdaj pa uveljavljenega trenerja Aleša Zajca. Dobil je tako prvo kot drugo vožnjo. Brežičan Alex Novak, ki ima hrvaškega trenerja Miljenka Pernarja, je prav tako brez vidnejših napak opravil s konkurenti v obeh vožnjah, ki ju je dobil s precejšnjo prednostjo. V kategoriji do 85 kubičnih centimetrov sta Žan Oven in Val Miloševič vsak na svojem nivoju pokazala največ, kar sta bila sposobna. Žal je imel Oven kar nekaj težav s slabostjo, a je kljub temu v prvi vožnji dolgo konkuriral odličnemu Hrvatu Šimunu Ivandiču in izraelskemu mladeniču s hrvaško licenco Ofirju Tzemachu. Oven in Ivandič se sicer že dobro poznata, saj skupaj nastopata na dirkah v italijanskem in evropskem prvenstvu. Letos na začetku sezone morda nekoliko bolje kaže Ivandiču, a ima mladi dolenski up še dovolj časa za napredek.

Pri veteranih sta v obeh vožnjah prednjačila Koščak in Fortuna. Kategoriji veteranov štartata skupaj, zato je bilo že v prvi vožnji tudi tu lepo videti oba na prvih pozicijah. Koščak se je v obeh vožnjah odpeljal konkurentom daleč naprej, Fortuna pa je kot prekaljen maček pobral drugo mesto, v svoji kategoriji nad 50 let pa zmago.

V odprtem članskem razredu je ob odsotnosti Pancarja suvereno slavil trenutno najboljši hrvaški dirkač Matija Kelava, za najbolj športno potezo dneva pa so poskrbeli v ekipi AMX Racing Brežičana Alexa Novaka, saj so mlademu Stefanu Lenčeju, ki prihaja prav iz Pakraca, ob odpovedi njegove yamahe nesebično ponudili Alexov rezervni motor.

Nejevolja zaradi novih zahtev

Naslednja preizkušnja naše dirkače čaka že čez štirinajst dni na Odprtem državnem prvenstvu Slovenije v Šentvidu pri Stični. Ob tem velja omeniti dve stvari, in sicer, da je kar nekaj hrvaških tekmovalcev napovedalo svoj prihod na uvodno dirko slovenskega prvenstva, kar je dobra novica, nekoliko slabša pa je, da so se zgodile določene spremembe pri vodenju državnega prvenstva. Tako je med tistimi slovenskimi dirkači, ki ta šport jemljejo resno, slišati precej negodovanja nad odločitvijo komisije za motokros pri AMZS, ki v želji, da na dirke privabi čim večje število voznikov, od organizatorjev dirk zahteva znižanje skokov in nasploh poenostavitev prog, da bodo te primerne tudi za amaterje. Zdi se, da v komisiji za motokros pozabljajo, da imamo v Sloveniji ob državnem še pokalno prvenstvo, ki je namenjeno prav rekreativnim voznikom, pa tudi, da so še včeraj vsi zatrjevali, da je mešanje rekreativcev in resnih, praktično poklicnih dirkačev na isti progi ni ne zrela ne varna poteza.

Resni dirkači, ki pravijo, da gre pri tej potezi le za zaslužek organizatorjev dirk iz naslova štartnin, si v strahu pred sankcijami za zdaj še ne upajo povzdigniti glasu, vsi pa nekako upajo, da bo prevladal razum. S takimi potezami namreč največ izgublja prav motokros, saj dejstvo, da bodo najboljši dirkači čez noč ostali brez možnosti nastopa na konkurenčnih domačih progah, ni dobro za prihodnost in razvoj tega športa pri nas.

Mitja Pungarčič

