FOTO: Med vikendom pokalo na cestah; kravo rešili s tirov, nato pa je poginila

3.5.2021 | 15:30

V soboto nekaj pred deseto uro zvečer sta se v prometni nesreči v okolici

Metlike poškodovala 19-letni voznik osebnega avtomobila in njegov 18-letni

sopotnik. (Foto: PP Metlika)

Policisti so obravnavali 24 prometnih nesreč z materialno škodo, od tega je bilo 14 trkov z različno divjadjo. Obravnavali so še tri prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in dve s hudimi poškodbami. V treh primerih so zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja kršiteljem zasegli vozila ter obravnavali še osem drugih kršitev cestnoprometnih predpisov.

V soboto nekaj po dvanajsti uri je na regionalni cesti iz smeri Malega Kamna proti Senovem v ostrem levem ovinku padel 64-letni motorist. Motor je po padcu ostal na cesti, motorist pa je zdrsnil približno deset metrov stran na travnik. S hudimi poškodbami glave so ga odpeljali v brežiško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Po prvih ugotovitvah ogleda, ki so ga opravili prometni policisti, je verjeten vzrok nesreče neprilagojena hitrost.

V soboto nekaj pred deseto uro zvečer sta se v prometni nesreči v okolici Metlike poškodovala 19-letni voznik osebnega avtomobila in njegov 18-letni sopotnik. Po prvih ugotovitvah ogleda, ki so ga opravili prometni policisti, je voznik na relaciji od Slamne vasi proti Metliki zapeljal izven vozišča na travnati nasip, kjer je vozilo s streho in bokom trčilo v drevo. Iz vozila so ju rešili gasilci, po nudenju prve pomoči na kraju so z reševalnim vozilom oba odpeljali na novomeško urgenco. Ostala sta na zdravljenju, sicer pa sta bila oba privezana z varnostnim pasom. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Policisti vse okoliščine nesreče še preučujejo.

Policisti so v soboto zvečer opravili še ogled padca motokrosista v okolici Rateža. Po prvih ugotovitvah je 34-letni voznik motokros motorja vozil po travniku izven naselja in pri tem izgubil oblast nad motorjem. Pri padcu se je hudo poškodoval po glavi. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Policisti so z ogledom ugotovili, da med vožnjo ni uporabljal zaščitne opreme in varnostne čelade. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec.

Včeraj popoldne pa so sevniški policisti obravnavali padec 67-letnega kolesarja, ki je med vožnjo izgubil oblast nad kolesom in padel po kolesarski stezi. Z lažjimi poškodbami so ga odpeljali v bolnišnico na pregled. Policisti so še ugotovili, da je kolesar za večjo vidnost uporabljal odsevni brezrokavnik in nosil varnostno čelado, ki je verjetno preprečila hujše poškodbe.

Kravo rešili s tirov, nato pa je poginila

Zvečer so se v Sevnici domačini in policisti ukvarjali s kravo, ki je med Orehovim in Sevnico zašla na tire. Lastnik je o tem nekaj pred deveto zvečer obvestil policiste na številki 113, ti pa takoj slovenske železnice, da so opozorili vlake na relaciji med Sevnico in Bregom. Poskočno kravo so uspeli navezati, jo odpeljali iz tirov, nakar je iz neznanega vzroka poginila. Zaplet ni povzročil materialne škode na premoženju železnic. Krava je sicer pobegnila iz ograjenega in z električnim pastirjem varovanega pašnika.

Ogromno kršitev javnega reda in miru

Policisti so med vikendom obravnavali 17 prijav kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter 10 v zasebnem prostoru. Obravnavali so še 20 drugih prijav, povezanih z javnim redom. Trikrat so napisali položnice zaradi lažne naznanitve prekrška ob klicu na številko policije 113. V petih dogodkih je zaleglo, da so navzoče opozorili, štirinajstim kršiteljem pa so izdali plačilne naloge, pretežno povezano s predvajanjem glasne glasbe in pretepanjem.

Včeraj popoldne je 46-letnik iz Krškega dvakrat klical policiste in prijavljal, da mu žena grozi in doma razbija. Policisti so se odzvali dvakrat, ugotovili, da ni znakov, da bi bilo kaj narobe, sta pa bila tako prijavitelj kot partnerka pod očitnim vplivom alkohola. Z njima se bodo pogovorili, ko bosta bolje. 46-letniku grozi, da bo dobil plačilni nalog zaradi lažne naznanitve prekrška.

Popivali, potem pa na cesto

V noči iz petka na soboto so šentjernejski policisti na relaciji Čadraže – Mihovica ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila. V postopku so ugotovili, da registrske tablice vozila pripadajo drugemu vozilu in da nima vozniškega dovoljenja. Za polno mero je odrejeni preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,96 mg/l alkohola v izdihanem zraku (skoraj 2 promila).

V Črnomlju je v petek popoldne voznik rdečega megana brez tablic pri odcepu za Vojno vas začel prehitevati in trčil v pred seboj vozeči avtomobil, ki je zavijal levo. Po trku je odpeljal naprej. Policisti na širšem območju Bele krajine so se podali v iskanje in eno uro po dogodku voznika in vozilo izsledili na bencinskem servisu v Črnomlju. Ugotovili so, da 27-letni voznik nima vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli. Domnevajo, da razlog, da je spregledal zavijanje voznika pred njim, tiči v rezultatu preizkusa alkoholiziranost, ki je pokazal 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V soboto zvečer so policisti v Trebnjem obravnavali prometno nesrečo, kjer je 58-letni voznik neregistriranega osebnega avtomobila izgubil oblast in v rondoju trčil v robnik in prometni znak. Prometni policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, ki je pokazal 1,01 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V soboto zvečer so novomeški policisti na Ratežu naleteli na prometno nesrečo, kjer sta trčila voznik kolesa z motorjem in osebni avtomobil. Policisti so ugotovili, da je prometno nesreči povzročil mladoletni voznik kolesa z motorjem, ki je izsilil prednost vozniku osebnega avtomobila. O dogodku so obvestili starše. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,76 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Gorela stroj in avto

V petek zvečer je zagorelo na stroju za lupljenje hlodovine v Ručetni vasi. Črnomaljski policisti so skupaj s forenzičnim strokovnjakom sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto v soboto zjutraj opravili ogled. Po prvih ugotovitvah je do požara, ki je povzročil za okoli 20.000 evrov škode, prišlo zaradi napake na električni napeljavi.

V nedeljo zvečer je zagorel osebni avtomobil megan v Kerinovem Grmu. Krški gasilci so ga pogasili, policisti pa preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja požiga. Avto je zgorel v celoti, vreden naj bi bil nekaj čez tisoč evrov.

S puško grozil sosedu

V okolici Novega mesta so v soboto popoldne policisti intervenirali zaradi izrečenih groženj – ob preiskavi dogodka so zasegli puško in jo poslali v analizo, da bi ugotovili, za kakšno orožje točno gre. Lastnika puške, s katero naj bi grozil sosedu, bodo kazensko ovadili.

Denar in vrata

Policisti so med vikendom obravnavali vlom v hišo v Mali Ševnici, enajst različnih tatvin in pet poškodovanj tuje stvari. V Mali Ševnici so storilci v soboto popoldne izkoristili kratkotrajno odsotnost domačih in vlomili v stanovanjsko hišo. Odnesli so nekaj malega denarja in poškodovali dvoje vrat.

Dvanajst tujcev

V soboto zjutraj so na Jesenicah na Dolenjskem brežiški policisti prijeli štiri državljane Bangladeša. Ob pol dvanajstih so v okolici Sinjega vrha črnomaljski policisti prijeli štiri državljane Afganistana, šentjernejski pa okoli pol štirih v okolici Gorenjega Vrhpolja štiri državljane Egipta. Postopki s tujci še niso zaključeni.

