Iskalna akcija z najslabšim možnim koncem - pogrešano osebo našli mrtvo

3.5.2021 | 18:30

Tudi vodniki z reševalnimi psi so pomagali pri iskanju. (foto: arhiv DL)

Danes dopoldne ob 10.32 so v Blatniku pri Črnomlju začeli akcijo iskanja pogrešane osebe. V iskalni akciji, ki jo je koordinirala policija, so sodelovali vodniki reševalnih psov ZRPS in SIP KZS Dolenjske regije, ki so pogrešano osebo mrtvo našli v gozdu. Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom osebo rešili in predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.

Na kraju uničili nevarne najdbe

Ob 12.15 je na njivi v bližini naselja Zajčji Vrh pri Stopičah, občina Novo mesto, občan našel neznano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so odstranili in na kraju uničili minometno mino kalibra 81mm in vžigalnik minometne mine oboje ostanek iz druge svetovne vojne, italijanske izdelave. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.