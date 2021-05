V Črnomlju posodabljajo občinski grb in zastavo

4.5.2021 | 10:45

Janez Weiss (foto: arhiv DL)

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V Črnomlju, kjer letos praznujejo 770-letnico prve omembe tamkajšnje trške avtonomije, je te dni v javni obravnavi predlog novega odloka o grbu in zastavi Občine Črnomelj. Ob tej visoki obletnici ju želijo namreč heraldično posodobiti, je pojasnil zgodovinar Janez Weiss. Predlog je v javni obravnavi do 11. maja.

K sodelovanju vabijo strokovno in drugo javnost, posamezniki pa lahko na osnutek akta podajo pisne dopolnitve ali predloge sprememb. Sledili bodo nadaljnji postopki uveljavitve odloka, ko bo bosta osrednja simbola Občine Črnomelj dokončno zaživela v novi preobleki, so sporočili s črnomaljske občine.

V čast starodavnosti črnomaljske trške oz. mestne avtonomije bodo skupaj z Mestno muzejsko zbirko Črnomelj letos pripravili več prireditev, s katerimi bomo zaznamovali častitljivo starost tega belokranjskega mesta. Najpomembnejša med njimi pa bo zagotovo sprememba grba in zastave Občine Črnomelj, so dodali.

Črnomelj najstarejša pravno oblikovana naselbina južno od Gorjancev

Po pred desetletjem odkriti listini je sicer Črnomelj najstarejša pravno oblikovana naselbina južno od Gorjancev in ena od najstarejših na Dolenjskem ter v Beli krajini, so še zapisali na črnomaljski občini.

Kot je povedal Weiss, gre pri popravku podobe občinskega grba in zastave za "reinterpretacijo heraldičnih prvin, kot jih v Črnomlju poznajo zadnjega pol tisočletja".

Podobi črnomaljskega grba in zastave sta sicer povzeti po upodobitvi na pečatu iz leta 1587, ki so ju črnomaljski svetniki sprejeli leta 1992. Ker se je vrsto let namigovalo in predlagalo, da bi ju bilo dobro zaradi neustrezanja heraldičnim merilom posodobiti, pa so se ob letošnji visoki obletnici odločili, da bi ju morda le preoblikovali.

S tem bi ta po njegovi oceni "brutalistično oblikovani grb polepšali in posodobili". Predlog preoblikovanja je pripravil oblikovalec in akademski slikar Žiga Okorn.

Listina iz decembra 1251

Po Weissovih besedah se sicer omenjena 770-letnica opira na listino iz decembra 1251, v kateri se prvič omenjen trški sodnik Črnomlja, ki bi se danes imenoval župan. Takratni trški sodnik se je imenoval Friderik, omemba njegovega imena v listini pa priča, da je Črnomelj še pred decembrom 1251 pridobil pravni položaj trga. Omenjena listina tudi pred desetletjem uveljavljeno prvo omembo Črnomlja iz leta 1277 prestavlja v 26 let zgodnejše leto 1251.

Listino je Weiss leta 2011 odkril v arhivu nemškega viteškega redu v Berlinu. Ta navaja darovnici nemškemu viteškemu redu iz leta 1251, v katerih je omenjen še neznani trški sodnik. Pred tem je sicer za prvo omembo Črnomlja veljala zastavna listina Rudolfa Habsburškega Albertu Goriškemu iz leta 1277, je še pojasnil Weiss.

M. K.; STA