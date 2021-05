Škocjančani niso vrgli puške v koruzo - še se borijo za banko

4.5.2021 | 07:00

Deželna banka ima v Škocjanu že zdavnaj rezervirane nove prostore v nekdanjem TIC-u. Se jim bodo želje uresničile? (foto: M. Škoda)

Škocjan - Na občini Škocjan še niso obupali glede ponovne vzpostavitve poslovalnice Deželne banke v občinskem središču, ki je svoja vrata tu zaprla avgusta 2019. Močno si prizadevajo za to in kot pravi župan Jože Kapler, upanja še niso izgubili, pogovori in pogajanja potekajo

V zvezi s to temo sta svetnike na zadnji občinski seji obvestila dva od najbolj prizadevnih, da Škocjan ohrani svojo banko, to sta Franci Smrekar in podjetnik Bogdan Krašna. Povedala sta, da je bilo zbiranje pristopnih izjav uspešno, in čeprav niso do roka dosegli pogoja banke, to je, da pridobijo okrog 130 novih strank, in bi potem banko spet odprli, so zdaj številko že presegli. Uspelo jim je pridobiti celo 200 občanov in skupaj z 270 že prej obstoječimi komitenti banke naj bi bilo to dovolj.

Banka v Škocjanu nepogrešljiva

Izpolnili so tudi vse dodatne zahteve banke, predvsem glede novega prostora, ki so ga našli v nekdanjem TIC-u, blizu pošte, možnost pa je tudi v prostorih nekdanje NLB v Knobleharjevi rojstni hiši, pove župan. A soglasja banke še vedno nimajo. Deželna banka menda zdaj prihod v Škocjan pogojuje še finančno, skratka, pogajanja potekajo še naprej, a Škocjančani upanja niso izgubili.

Vedo, da je imeti svojo banko zelo pomembno. Nepogrešljiva je za obrtnike in podjetnike, pa za mnoge starejše, saj še vedno omogoča poslovanje tudi z bančnimi knjižicami, ne samo z bančnimi karticami, in seveda tudi z vsemi preostalimi sodobnimi elektronskimi načini poslovanja. Sedaj imajo v Škocjanu le bankomat, za preostale storitve pa se morajo odpeljati na banko v Šentjernej, Novo mesto ali Krško, kar ni ravno blizu. Tudi v korona času, ko so bile omejitve med občinami, se je pokazalo, kako potrebno je, da ima vsaka občina svojo bančno poslovalnico.

L. Markelj