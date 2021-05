FOTO: Streljanje pred trgovino v Grosuplju

4.5.2021 | 10:55

Kraj dogajanja (foto: Novice Svet24)

Nekaj po 9. uri naj bi v grosupeljskem Hoferju odjeknili streli. Kot je mogoče zaslediti na družabnih omrežjih, naj bi bilo izstreljenih več strelov, uporabniki pa pišejo tudi, da ni bila aktivirana zdravniška ekipa. Soditi gre torej, poroča Svet 24, da so vsi odnesli celo kožo.

Ob 10.30 na kraju dogajanja ni bilo več policistov.

Nepojasnjeno psihično stanje

Po neuradnih podatkih portala svet24.si naj bi oseba, ki so jo policisti že prijeli, streljala s strašilno pištolo. To so potrdili tudi na ljubljanski policijski upravi in dodali, da je oseba s plinsko, tako imenovano strašilno pištolo, streljala na parkirišču pred omenjeno trgovino in ne v njej.

Policisti so na kraju prijeli 48-letnega osumljenca, poškodovanih pa v dogodku ni bilo.

"Policisti so opravili ogled, zasegli pištolo in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja. Motiv za dejanje še ni znan, oseba pa je zaradi nepojasnjenega psihičnega stanja potrebovala zdravniško pomoč in je bila predana v oskrbo zdravstvenemu osebju. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Poziv pričam

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka naprošajo morebitne priče dogodka, da pokličejo na št. 113, ali Policijsko postajo Grosuplje na št. (01) 781 83 80, ali se osebno zglasijo na Policijski postaji Grosuplje, Taborska ulica 7.

M. K.