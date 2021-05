Damijan Šinigoj med nominiranci za desetnico

4.5.2021 | 12:10

Damijan Šinigoj (foto: arhiv; I. V.)

Ljubljana/Novo mesto - Znani so nominiranci za desetnico, nagrado Društva slovenskih pisateljev (DSP) za najboljše otroško ali mladinsko delo. Zanjo se letos potegujejo Borut Gombač, Nataša Konc Lorenzutti, Nina Mav Hrovat, Vinko Möderndorfer, Maša Ogrizek, Milan Petek Levokov, Andrej Predin, Damijan Šinigoj, Anja Štefan in Janja Vidmar. Nagrajenec bo znan 27. maja.

Gombač je nominiran za delo Skrivnost lebdeče knjige, Nataša Konc Lorenzutti za knjigo Gremo mi v tri krasne, Nina Mav Hrovat za slikaniško besedilo Posluh, jazbec gre!, Möderndorfer pa za knjigo poezije Babica za lahko noč.

Za desetnico so v igri še zgodbice Maše Ogrizek Koko Dajsa v mestu, mladinski pustolovski roman Petka Levokova Lov za templjarskim zakladom, Predinova slikaniška zgodba Vesoljčki, Šinigojev mladinski roman Kjer veter spi, besedilo za slikanico Anje Štefan Imam zelene čeveljčke in mladinski roman Janje Vidmar z naslovom Elvis Škorc, genialni štor.

Nagrado za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje DSP za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja, podeljujejo za obdobje zadnjih treh let. Tudi letos je izbor del pripravila Dragica Haramija, o nominiranih delih pa je odločala žirija v sestavi Magdalena Svetina Terčon (predsednica), Jana Bauer, Igor Bratož, Neli Filipić in Slavko Pregl, so sporočili iz DSP.

Lani je desetnico prejela Jana Bauer za delo Ding dong zgodbe z ilustracijami Bojane Dimitrovski.

M. K.; STA