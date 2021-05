Sedemdnevno povprečje spet višje; v regiji prednjačijo Brežice (16 okužb)

4.5.2021 | 14:50

V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom je bilo včeraj v Sloveniji opravljenih nekoliko več testov, s tem pa potrjenih tudi nekoliko več novih primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil sicer praktično enak.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo včeraj opravljenih 4024 PCR testov, potrjenih pa 894 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil 22,2-odstoten. V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom, ko je bilo ob 22,1-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 807 primerov okužbe, tako beležimo manjše poslabšanje epidemioloških razmer. Sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe, ki velja za enega od kriterijev sproščanja ukrepov, se je znova povišalo. Medtem ko je včeraj sedemdnevno povprečje znašalo 661, se je danes povzpelo na 675.

Za prehod v rumeno fazo sproščanja ukrepov mora povprečje števila okužb v zadnjih sedmih dneh pasti pod 600, število hospitaliziranih covidnih bolnikov pa pod 500.

Se je pa nekoliko izboljšalo stanje v slovenskih bolnišnicah, kjer je danes zjutraj ležalo 584 covidnih bolnikov (včeraj 608), od tega 143 na enotah za intenzivno nego (včeraj 149). Zaradi covida-19 ali z njim so umrle štiri osebe.

V SB Novo mesto je danes 36 covidnih bolnikov (včeraj 38) - štiri so sprejeli, prav toliko jih odpustili, dva pa sta žal umrla. Šest bolnikov je v enoti za intenzivno nego.

V SB Brežice je število bolnikov upadlo na 19 (včeraj 21) - dva so sprejeli in štiri odpustili, enega zdravijo na intenzivni terapiji.

Ponedeljkove okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 13, Črnomelj 7, Kočevje 6, Metlika 5, Ribnica in Mokronog Trebelno 4, Trebnje in Šentjernej 3, Šmarješke Toplice, Škocjan in Kostel 1

Posavje - Brežice 16, Krško in Sevnica 5, Kostanjevica na Krki 2

M. K.