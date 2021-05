FOTO&AVDIO: Ob Radulji se bo kmalu lepo sprehajati

4.5.2021 | 13:15

Izvajalsko pogodbo sta podpisala župan Jože Kapler in predsednik uprave CGP. d.d. Martina Gosenca.

Rok Petančič iz občinske uprave kaže v naravi, kje bo razgledna ploščad, mostiček ...

Petra Pozderec in Jože Kapler razlagata, kako bo urejeno območje ob Radulji.

Jernej Leskovar

Škocjan - Občina Škocjan želi prispevati h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa občanov, zato se je lotila ureditve in celostne obnove območja ob potoku Radulja v neposredni bližini centra Škocjana, pod Metelkovim domom.

Danes dopoldne sta tako župan Jože Kapler in v imenu izbranega izvajalca del, direktor CGP Novo mesto d. d. Martin Gosenca, podpisala pogodbo o ureditvi tega območja. Za projekt, katerega nosilec je občina - ostali partnerji so še Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine ter Mizarstvo Mojstrovič, s.p. - bodo skupaj z davkom odšteli skoraj 170 tisoč evrov.

K sreči jim je po besedah župana Kaplerja v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto uspelo z Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pridobiti nekaj manj kot 95 tisoč evrov. Po besedah Gosence bodo gradbena dela, ki bodo stala okrog sto tisoč evrov, dokončali v štirih mesecih, do junija prihodnje leto pa bo projekt polno zaživel. Do takrat bodo usposobili tudi turistične vodiče.

»Za nas je to majhen projekt, a lotili se ga bomo z angažiranostjo in dokončali v roku. Z občino Škocjan smo že večkrat dobro sodelovali, zahvaljujemo se vam za zaupanje tudi tokrat,« je dejal Gosenca.

Pot, razgledna ploščad, mostiček ...

V okviru novih ureditev bodo preuredili dostopno pot do potoka, ob njej bo razgledna ploščad za druženje in opazovanje okolice. Na bližnjem travniku bodo uredili krožno peščeno pot in ob tej t. i. tiho opazovalnico in učilnico na prostem ter stopnice za dostop do potoka. Raduljo bodo premostili z mostom za pešce in kolesarje, kar bodo kot varno bližnjico do šole radi uporabljali tudi šolarji, most bo dostopen za gibalno ovirane. Območje ob Radulji bo postalo tudi zelena sprehajalno-rekreacijska površina.

Župan Jože Kapler in direktorica občinske uprave Petra Pozderec sta se za dobro sodelovanje zahvalila tudi lastniku zemljišč ob Radulji, domačinu Jerneju Leskovarju, ki je dal služnost oz. stavbno pravico .

Po tem projektu se v škocjanski občini nameravajo lotiti še urejanja drugih območij: na drugi strani Radulje ter Zeliščarskem centru v Zagradu, je še napovedal Kapler.

Besedilo in foto: L. Markelj

Zvočni zapisi Škocjanski župan Jože Kapler o naložbi in urejanju območja ob Radulji Škocjanski župan Jože Kapler o naložbi in urejanju območja ob Radulji

