VIDEO: Andraž Hribar bo opremil Tončkov dom na Lisci

4.5.2021 | 18:00

Andraž Hribar in Srečko Ocvirk (foto: Občina Sevnica)

Sevnica/Lisca - Zaključuje se obnova nastanitvenih kapacitet v pritličju in mansardi Tončkovega doma na Lisci. Naslednji korak je zagotovitev in montaža opreme v tem delu doma, za kar je bila danes med Občino Sevnica in podjetjem Lesing podpisana pogodba v vrednosti dobrih 70 tisoč evrov, sporočajo iz sevniške občine.

Z umestitvijo opreme v obeh nadstropjih – gre za 15 sob s skupno 50 ležišči in sanitarijami – bo v celoti obnovljen še nastanitveni del doma, kot zaključek vseh doslej izvedenih notranjih preureditev v pritličju in kletnih prostorih. Novo opremljeni dom naj bi zaživel julija. Potem pa občina med drugim načrtuje še energetsko sanacijo objekta in zunanjo ureditev - ko bodo finančne zmožnosti to dopuščale.

Pogodbo za nakup opreme sta danes podpisala župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor podjetja Lesing d.o.o. iz Kočevja Andraž Hribar.

M. K.

