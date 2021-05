Krški policisti prijeli mladoletna tatova; na parkirišču 'sezuli' avtomobile

4.5.2021 | 14:20

Simbolna slika (foto: arhiv)

Policiste PP Krško so včeraj popoldne poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi neznanca ukradla več kosov oblačil in obutve in pobegnila. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa v Drnovem pobegla tatova izsledili in prijeli. Mladoletnikoma so zasegli ukradene predmete in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Ovadili ju bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Tatvine

Z dvorišča gospodarskega objekta v Artičah na območju Brežic je nekdo ukradel šest akumulatorskih baterij in lastnika oškodoval za 500 evrov.

Na območju Sevnega je med 30. 4. in 3. 5. nekdo iz nedograjenega poslovnega objekta odnesel večjo količino električnih vodnikov. Izvajalec del ocenjuje, da je škode za 15.000 evrov.

Iz nedograjenega stanovanjskega objekta v Veliki Bučni vasi je med 30. 4. in 3. 5. neznanec ukradel električno žago, električne vodnike in samokolnico. Škode je za okoli 800 evrov.

V Leskovcu pri Krškem je med 27. 4. in 3. 5. neznanec na parkirnem prostoru poslovnega objekta z osebnega avtomobila odmontiral in ukradel štiri platišča s pnevmatikami in prednje žaromete. S parkirnega prostora je ukradel še 12 platišč s pnevmatikami za različna vozila in vlomil v avtomobil ter ukradel volanski obroč z varnostno blazino. Po prvih ocenah je povzročil za okoli 13.500 evrov premoženjske škode.

Na BMW-ju več stotakov škode

Na parkirnem prostoru na Seidlovi cesti v Novem mestu je med 1. 5. in 3. 5. nekdo z ostrim predmetom poškodoval osebni avtomobil znamke BMW. Lastnik ocenjuje, da je škode za okoli 800 evrov.

Prijeli tihotapca in tujce

Policisti so na območju Dobrave ob Krki izsledili in prijeli dvanajst državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so tudi 38-letnega voznika tovornega vozila iz Nemčije, ki je tujce s tovornim vozilom nameraval prepeljati v notranjost države. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Bangladeša pa še potekajo.

M. K.