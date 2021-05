S helikopterjem iz Črnomlja v UKC

4.5.2021 | 18:15

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Danes zjutraj ob 8.56 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik poletel v Črnomelj, od koder je odpeljal poškodovano osebo v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Poškodovanega so za transport s helikopterjem pripravili reševalci ZD Črnomelj.

Z gasilci v hišo

Ob 11.18 so v Brezini, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše.



Pirotehnika uničila mino

Ob 11.56 so na območju naselja Dolenje Skopice, občina Brežice, pri zemeljskih delih naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Minometno mino, kal 81 mm, nemške izdelave, ostanek iz II. svetovne vojne, sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije na varnem kraju uničila. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.