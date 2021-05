V Novem mestu decembra zagnali največjo sončno tovarno skupine Supernova v Sloveniji, prihranki že tu

5.5.2021 | 14:15

Vir foto: Skupina Supernova

Vodilni investitor v nakupovalna središča v Sloveniji skupina Supernova bo s programom Green Dot emisije CO2 zmanjšala za več kot 25.000 ton.

Lani decembra je skupina Supernova v Novem mestu zagnala sončno elektrarno. S skupno 5.000 kvadratnimi metri solarnih panelov, ki proizvedejo električno energijo v višini porabe 300 povprečnih slovenskih gospodinjstev, je njihova novomeška elektrarna največja tovrstna elektrarna v Sloveniji.

Izgradnja elektrarne je del ambiciozno zastavljenega programa skupine, imenovanega Green Dot Project, katerega cilj je optimizacija poslovnih praks in doseg popolne ogljične nevtralnosti do leta 2030. Nadvse razveseljiva je novica, da je ta cilj v Sloveniji pravzaprav skoraj že dosežen, zaradi česar je Slovenija postala vzor preostalim državam, v katerih Supernova deluje.

Zagon še poslednjih dveh načrtovanih sončnih elektrarn v Sloveniji skupina Supernova načrtuje do sredine letošnjega leta. Na strehi nakupovalnih centrov v Novi Gorici in Celju proizvedena zelena energija bo pokrila do 25 % energijske porabe centrov.

Vir foto: Skupina Supernova

Drugi pomemben cilj projekta Green Dot je zamenjava običajnih svetil z energetsko prijazno LED tehnologijo. Tudi ta je skorajda že dosežen. Z njim bo skupini Supernova uspelo letno prihraniti energijo v vrednosti porabe 2.500 gospodinjstev.

»Kot vodilni slovenski investitor v nakupovalna središča smo prepričani, da moramo skrbeti za okoljsko ozaveščenost in ohranjanje virov, tako pri gradnji kot pri upravljanju s premoženjem. Naš cilj je postati ogljično nevtralno podjetje in vodilno podjetje na področju energetske učinkovitosti. Popolnoma sem navdušen nad dejstvom, da se iz dneva v dan temu cilju vse bolj približujemo. Program temelji na treh glavnih stebrih: LED tehnologiji, programu energetske učinkovitosti in izgradnji sončnih elektrarn za proizvodnjo lastne zelene električne energije. Z izvajanjem programa bomo pripomogli k zmanjšanju onesnaževanja okolja in izboljšali kakovost življenja ne samo v Sloveniji, temveč tudi v vseh drugih evropskih državah, kjer delujemo in poslujemo v skladu z visokimi okoljskimi standardi,« je dejal dr. Paul Merdzo, direktor skupine Supernova.

Dr. Paul Merdzo, direktor skupine Supernova (foto: Skupina Supernova)

Skupina Supernova upravlja s 25 nakupovalnimi centri in nakupovalnimi parki v Sloveniji in s 53 nakupovalnimi centri, nakupovalnimi parki ter OBI-jevimi prodajalnami na Hrvaškem, v Avstriji ter na Slovaškem.

Po vzoru Slovenije so se v vseh ostalih državah Supernove začele pobude za uvedbo LED tehnologije in sončnih elektrarn. Na ravni skupine bo projekt Green Dot prihranil 35 milijonov kWh energije, kar je enako porabi 10.000 gospodinjstev ali 25.000 tonam CO2 letno.

»Toplo čestitamo skupini Supernova za ta ambiciozen korak. Financiranje projektov, usmerjenih v prihodnost, je za nas zelo pomembno in ponosni smo, da lahko s svojim obsežnim znanjem in izkušnjami prispevamo k zelenemu financiranju. Gre za »win-win« situacijo, ki koristi tako našim strankam kot nam samim, saj dolgoročno pozitivno vpliva na okolje in družbo,« pravi Herta Stockbauer, generalna direktorica BKS banke. Trajnost je že leta pomemben strateški steber banke BKS, ki se uvršča med zelene blagovne znamke in si prizadeva za doseg ogljične nevtralnosti v naslednjih desetih letih. Zato bo banka tudi svoje poslovne dejavnosti leta 2021 osredotočila na digitalizacijo in zeleno bančništvo.

Herta Stockbauer, generalna direktorica BKS banke (foto: Skupina Supernova)

O skupini Supernova:

Skupina Supernova je mednarodno podjetje s sedežem v Gradcu, usmerjeno v razvoj in upravljanje poslovnih nepremičnin v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Skupina Supernova je poleg omenjenih ključnih trgov dejavna tudi v Nemčiji, na Slovaškem in v Romuniji. Trenutni portfelj skupine obsega 74 nepremičnin (in sedem nerazvitih lokacij) in ima bruto vrednost sredstev 1,4 milijarde EUR.

Na slovenski trg so vstopili leta 2002 z razvojem dveh prodajaln tipa “naredi sam” ter dveh nakupovalnih centrov v Ljubljani in Kopru. V letu 2008 so pomemben del slovenskega portfelja prodali podjetju Pramerica in odprli nakupovalni center Supernova Ljubljana Rudnik.

Skupina Supernova je v letu 2019 dosegla vodilni maloprodajni položaj na slovenskem trgu po številu nakupovalnih središč in skupni zakupni površini. Sprva je skupina Supernova prevzela deset trgovskih objektov iz portfelja Mercatorja (Ljubljana Šiška, Kranj Primskovo, Kranj Savski otok, Ajdovščina, Celje, Jesenice, Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Postojna). Istega leta je Supernova nadaljevala uspešno širitev s prevzemom 11 nakupovalnih centrov podjetja Centrice Real Estate GmbH ameriškega sklada Lone Star. To so nakupovalni centri Qlandia v Kamniku, Kranju, Krškem, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju, pa tudi nakupovalni parki v Mariboru Tezno, Metliki, na Ravnah na Koroškem in v Slovenskih Konjicah.

Skupina Supernova si je v zadnjih mesecih močno prizadevala za povečanje kakovosti storitev, ponudbe in celotne infrastrukture pridobljenih centrov. Prav tako so vlagali v marketinške dejavnosti in vse svoje centre združili pod isto vizualno identiteto – blagovno znamko Supernova. Postopek preimenovanja centrov Mercator in Qlandia v centre Supernova je končan, izjeme so manjša nakupovalna središča, katere preimenovanje čaka v prihodnosti.

Doslej je Supernova v svojih 25 operativnih projektih, ki zaposlujejo preko 10.000 ljudi, z naložbenimi in razvojnimi dejavnostmi v Sloveniji vložila več kot 500 milijonov evrov.

Skupina Supernova z inteligentnim razvojem in strateškimi prevzemi načrtuje nadaljnjo rast skupine ob spoštovanju konservativne strukture financiranja, hkrati pa vlaga v rastoče trge, kot so hotelske nepremičnine in obnovljivi viri energije.

Oglasno sporočilo