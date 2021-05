V Kočevju pano za virtualni ogled porušenega gradu

Kočevje - V okviru obeleževanja 550-letnice mesta Kočevje so včeraj v njegovem središču postavili interaktivni pano, ki bo mimoidoče popeljal na ogled porušenega kočevskega gradu, okoliških živali in v zgodovino mesta. Jutri pa se v Kočevju obeta še ena sprememba, saj bodo do jeseni za promet poskusno zaprli del mestnega jedra.

Po besedah direktorja Podjetniškega inkubatorja Kočevje Marka Stijepića gre pri interaktivnem panoju za dodatno popestritev mestne turistične in kulturne ponudbe. Pred ogledom si bodo morali mimoidoči na mobilni telefon namestiti aplikacijo TravelAR, ki jo je razvil kočevski podjetniški inkubator, ta pa jih bo s pomočjo panoja popeljala po različnih vsebinah.

V tridimenzionalni tehniki si bo mogoče ogledati predvsem grad in njegove prostore ter njegovo zgodovino v petih zaporednih obdobjih - od leta 1471, ko je Kočevje dobilo mestne pravice, do konca druge svetovne vojne, ko je bil grad porušen. "Gre torej za poustvarjanje izgubljene kulturne dediščine na podlagi ohranjenega zgodovinskega gradiva ter povezavo virtualnega sveta s fizičnim svetom," je dejal Stijepić. Na ogled bodo tudi živali, značilne za Kočevsko, in zgodovina mesta. Cilj je tudi ljudi vzpodbuditi, da bi uporabljali omenjeno aplikacijo.

Po oceni Občine Kočevje bo pano zanimiva popestritev turistične in kulturne ponudbe v mestu, posebej ker so turisti danes vse bolj zahtevni. "Namesto da bi si nekaj ogledali, fotografirali in nadaljevali pot, želijo nekaj resnično doživeti, vsebino pa pričakujejo na skoraj vsakem koraku," so zapisali v vabilu na odprtje panoja.

V okviru projekta TRavelAR je bil s strani mentorjev CtrlArt in zavzetih lokalnih posameznikov najprej s pomočjo sodobne tehnologije v 3D modelu obujen kočevski grad, ki je bil v drugi svetovni vojni popolnoma porušen. Zanimiva pripoved, ki jo poganja obogatena resničnost, oživlja pestro zgodovino mesta, vse do danes. V aplikaciji so predstavljene še štiri druge točke v mestu, cerkev sv. Jerneja, Pokrajinski muzej Kočevje in stolp, ter tipična kočevarska jed pobolica. Uporabnike aplikacije pa skozi pot zgodovine popelje avtentični kočevski krošnjar kot 3D lik v prostoru. Nazadnje so bili v aplikacijo dodani še gozdni prebivalci destinacije Kočevsko. Skupaj z Zavodom Kočevsko so udeleženci izobraževanj 3D modeliranja na kočevskem inkubatorju za pet značilnih gozdnih prebivalcev (medveda, volka, risa, orla belorepca in polha) ustvarili 3D modele, katere si lahko skupaj z njihovimi opisi ogledamo skozi aplikacijo.

Na Kočevskem bodo obiskovalci lahko s pomočjo digitalnih tehnologij kmalu spoznavali tudi pragozd Krokar, v katerega vstop ni dovoljen, in grad Fridrihštajn, ki iz ruševin ponovno zraste v impresiven grad na skalnatem vrhu nad mestom s pomočjo 3D prikaza. Zavod Kočevsko je namreč v prejšnjem letu uspešno pridobil sredstva na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje aktivnosti vodilnih destinacij na področju digitalnega inoviranja kulturne dediščine.

Poskusna zapora prometa

Jutri se sicer v središču Kočevja obeta še ena sprememba. V okviru projekta Vsi v mesto! bodo namreč do jeseni za promet poskusno zaprli del mestnega jedra in tako ustvarili prostor za druženje in vsakodnevno življenje ljudi brez avtomobilov. Če se bo rešitev izkazala kot dobra, bi lahko po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča postala trajna.

Do jeseni bo za promet zaprt 150-metrski odsek Ljubljanske ceste od Hostla Bearlog, preko mostu čez Rinžo, mimo tamkajšnje cerkve in do uvoza na Trg svetega Jerneja. Del prometa po okoliških cestah pa bo urejen enosmerno. V času zapore bodo lahko stanovalci normalno dostopali do svojih domov, ob določenih urah bo omogočena tudi dostava.

