V Občini Krško nadaljevanje projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti Most

5.5.2021 | 16:50

Carmen Rajer, vodja projekta Most (Foto: arhiv DL)

Krško - V Občini Krško so zagotovili denar za nadaljevanje integrirane oskrbe na domu za različne posameznike, ki so jo vzpostavili v lani končanem projektu Most, podprtem z evropskim denarjem. Centru za socialno delo Posavje bodo zanjo letno zagotavljali nekaj več kot 110.000 evrov, so sporočili z občine.

Kot so še pojasnili, projekt Most zaradi njegovih pozitivnih učinkov nadaljujejo in je v maju vnovič v polnem zagonu. V občinskih proračunih za letos in prihodnje leto so sicer zanj letno zagotovili po nekaj več kot 110.000 evrov.

Storitve projekta Most, za katere Občina Krško pripeva polovico potrebnega denarja, so sicer namenjene polnoletnim občanom, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil v daljšem obdobju ali trajno odvisni od pomoči drugih, so pojasnili.

V okviru projekta tako med drugim skrbijo za fizioterapijo uporabnikov, za njihovo vnovično vključevanje v domače okolje po poškodbah ali drugih akutnih stanjih, za preprečevanje poškodovanja v domačem okolju in svetovanje.

Izvajajo tudi delovno terapijo, pomagajo pri prilagajanju bivalnega okolja, skrbijo za izvajanje vaj za izboljšanje koordinacije gibov, svetujejo pri izbiri medicinsko-tehničnih pripomočkov, pomagajo pri dejavnosti dementnih, pomagajo pri zdravstveni negi na domu in skrbijo oz. omogočajo številne druge dejavnosti.

Program izvajajo v prostorih krške enote Centra za socialno delo Posavje na Cesti krških žrtev, kjer deluje tudi enota za pomoč na domu. Z namestitvijo na istem naslovu so sicer obe storitvi povezali in nagradili, so še sporočili z občine.

M. K.