Zagorele saje; danes brez elektrike

5.5.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 20.16 so v naselju Veliki Podlog v občini Krško zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so pogasili goreče saje, očistili dimnik in s termo kamero pregledali okolico dimnika.

Ob 22.20 so na Cesti 4. julija v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu BRATOV KLEMENC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, TP ŽELEZNIKI, TP VIDOŠIČI, TP KAMENICA1, TP KAMENICA2, TP KRMAČINA, TP DRAŠIČI, TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS, TP BOLDRAŽ, TP RADOVICA, TP RADOVICA 2, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MEDVEDJE SELO na izvodu DOLENJE MEDVEDJE SELO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Stara gora Mirna 1, nizkonapetostno omrežje – Vikendi, predvidoma med 8:00 in 11:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.