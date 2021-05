Krka do prve četrfinalne zmage

5.5.2021 | 07:45

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v prvi tekmi četrtfinala lige Nova KBM premagali Šentjur s 105:66 (26:18, 41:31, 73:49).

Novomeščani so upravičili vlogo favorita, ki jim ga je dala druga startna pozicija pred končnico. Uvrstitev v polfinale si lahko zagotovijo že čez dva dni, ko se bo druga tekma v Šentjurju začela ob 18. uri.

Gostje niso bili enakovreden tekmec. V prvem polčasu so še nekako držali priključek, tretja četrtina pa je razkrila razliko v kakovosti. Novomeščani so jo dobili z 32:18, delo pa so dokončali v uvodnih minutah zadnjega dela z delnim izidom 11:0 (84:49).

Krka je zadela petnajst trojk iz 30 poskusov, bila je boljša v skoku (38:32) in pri podajah (26:12), imela pa je dovolj razpoloženih posameznikov, čeprav nista igrala prvi organizator igre Roderick Rodney Camphor in najboljši skakalec Adin Vrabac.

Po 16 točk so dosegli Leon Stergar (met 4:5, 6 podaj), Luka Lapornik (met 6:8) ter Rok Stipčević (trojke 4:8), pri Šentjurju pa je najboljši igralec prav tako dosegel 16 točk - Žiga Habat (met 6:10).

* Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki: Majkič (Hrastnik), Španič (Postojna), Lapanović (Novo mesto).

* Krka: Medved 3, Stergar 16 (6:6), Stipčević 16, Barič 4 (2:2), Kosi 12, Škifić 7, Škedelj 9 (2:2), Lapornik 16 (1:1), Rebec 9, Vučetić 13 (1:3).

* Šentjur: Habat 16 (2:2), Špan 7 (2:2), Hadziselimović 2, Đapa 14, Držić 4 (0:1), Mitrović 14 (1:2), Samac 5 (1:2), Ledl 2, Ahmedović 2.

* Prosti meti: Krka 12:14, Šentjur 6:9.

* Met za tri točke: Krka 15:30 (Stipčević 4, Lapornik 3, Rebec 3, Stergar 2, Škedelj, Medved, Škifić), Šentjur 6:21 (Đapa 2, Habat 2, Špan, Mitrović).

* Osebne napake: Krka 18, Šentjur 20.

* Pet osebnih: /.

Izjavi po tekmi:



Dalibor Damjanović, trener Krke: »Najbolj sem se bal, da se igralci ne bi preveč sprostili. A gre le za četrtfinalno tekmo in če si kolikor toliko pameten, razmišljaš, da daš na dveh tekmah vse od sebe in če dobiš obe, imaš potem dan več za pripravo na polfinale. To je bil šele prvi polčas, od igralcev pa pričakujem, da bodo tudi na drugi tekmi enako motivirani in zbrani. Sedaj imamo dan za regeneracijo, potem pa bomo dali vse od sebe, da zmagamo tudi v četrtek.«

Leon Stergar, igralec Krke: »Čestitke soigralcem za ekipno zmago. Pripravili smo se na to tekmo kot na vsako, da ne bi prišlo do kakšnega presenečenja. V tekmo smo šli s pravim pristopom in pokazali, da se na domačem parketu ne pustimo presenetiti. Na koncu je bila razlika dokaj velika. V četrtek nas čaka druga tekma, na kateri moramo iti na vse, na zmago, da dobimo serijo z 2:0 in da imamo več časa za pripravo na naslednje tekme.«

