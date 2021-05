Hlod zdrsnil iz nakladalnih klešč in padel na 24-letnika; pijanega nasilneža vklenili

5.5.2021 | 11:00

Še enkrat se je žal izkazalo, da je delo v gozdu eno najzahtevnejših in najbolj nevarnih opravil. (simbolna slika; Bobo)

Policisti PP Črnomelj so bili včeraj okoli 9. ure obveščeni o nesreči pri delu na območju Vranovičev. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila pri razkladanju hlodovine s tovornega vozila, ko je hlod zdrsnil iz nakladalnih klešč in padel na 24-letnega moškega, ki se je nahajal ob vozilu. Hudo poškodovanega moškega so reševalci na kraju oskrbeli, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Pijan moški nadlegoval in žalil

V včerajšnjih popoldanskih urah so brežiške policiste poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Brežic, kjer je pijan moški nadlegoval družinske člane in žalil partnerko. Tudi po prihodu policistov se 33-letni kršitelj ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Krški policisti v Kerinovem Grmu prijeli tatu

Policiste PP Krško so včeraj okoli 11. ure poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi neznanci ukradli več prehrambenih izdelkov in pobegnili. Na podlagi opisa so v Kerinovem Grmu tatu izsledili in prijeli. Zasegli so mu ukradene izdelke in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo.

Kradli avto, čeprav neregistriran, in baker

Z dvorišča stanovanjske hiše na območju Vinjega vrha pri Semiču je v noči natorek nekdo odpeljal neregistriran osebni avtomobil Opel corsa rdeče barve, letnik 1996.

V Kočevju so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so ukradli industrijski bakreni kabel. Podjetje je oškodovano za okoli 5.500 evrov.

Na meji zasegli (natovorjen) ukraden avtomobil

Na mejni prehod Metlika je na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled osmih natovorjenih vozil ter ugotovili, da je bil eden izmed avtomobilov ukraden v Franciji. Citroen C4 so zasegli in o ugotovitvah seznanili tožilstvo.

Prijeli tujce

Policisti PP Krško so na območju Šutne izsledili in prijeli štiri državljane Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenih policijskih postopkih so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Skriti pod ponjavo

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so pod ponjavo tovornega vozila odkrili štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.