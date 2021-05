Delež pozitivnih testov padel pod 20 odstotkov; V MO Novo mesto 16 okužb

5.5.2021 | 12:15

Včeraj je bilo opravljenih 4.750 PCR testov, pozitivnih je bilo 929 izvidov, kažejo podatki covid sledilnika. Delež pozitivnih izvidov znaša 19,6 odstotka, še včeraj je ta bil 22-odstoten. Število okuženih je sicer dosti večje od prejšnjega torka, a je takrat bil praznik, zato je bilo opravljenih manj testiranj. Včeraj je bilo opravljenih tudi 24.855 hitrih antigenskih testov.

V bolnišnicah danes leži 560 covidnih bolnikov, kar je dobre štiri odstotke manj kot včeraj, intenzivno terapijo jih potrebuje 140 ali dva odstotka manj kot včeraj.

Umrlo je šest bolnikov, okuženih s covidom-19, vsi v bolnišnici.

Skupaj je bilo do danes sicer cepljenih 439.209 prebivalcev Slovenije, od tega 220.228 z dvema odmerkoma cepiva.

Sedemdnevno povprečje okužb še vedno ostaja nad kriterijem, določenim za prehod v rumeno fazo, in je precej višje, kot je bilo v zadnjih dneh. Po danes objavljenih podatkih znaša 750, dan prej je bilo 675. Meja za prehod v rumeno fazo je postavljena pri 600.

Tudi drugi kriterij sproščanja ukrepov, zasedenost bolnišničnih postelj, še ni dosežen, saj je meja določena pri 500 zasedenih posteljah, danes pa v bolnišnicah, kot omenjeno, zdravijo 560 obolelih za covid-19.

Najvišjo 14-dnevno in 7-dnevno pojavnost okužb z novim koronavirusom ima še vedno primorsko-notranjska regija, najnižjo pa obalno-kraška.

Kako je pri nas?

V SB Novo mesto je danes 34 covidnih bolnikov (včeraj 36) - tri so sprejeli in jih pet odpustili.

V SB Brežice se je število prav tako zmanjšalo, z 19 na 18. Dva bolnika s covidom so sicer sprejeli, a so jih tudi tri odpustili.

Torkove okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 16, Kočevje 9, Metlika 6, Ribnica 5, Mokronog Trebelno, Trebnje in Črnomelj 4, Loški Potok, Straža, Mirna Peč in Sodražica 3, Šentjernej, Semič, Dolenjske Toplice in Šentrupert 2, Žužemberk 1

Posavje - Brežice in Krško 9, Radeče 1

