Uspešno obdobje za Lokalno akcijsko skupino STIK

5.5.2021 | 13:30

Delavnica Čebelar na obisku - vrtec Miška (foto: Andrej Peunik)

Inteligenca rok (foto: CPU PE Trebnje)

Inteligenca rok

Trženjska akademija (foto: Ecetera d.o.o.)

Trebnje - Gospodarsko rast in nova delovna mesta lahko ustvarjamo samo s podporo in razvojem podjetništva, sporočajo iz Trebnjega in dodajajo, da je Lokalna akcijska skupina STIK s petimi projekti vzpostavila dve novi delovni mesti in podporno okolje za nove podjetniške priložnosti.

Na območju LAS STIK so partnerji uspešno zaključili dva projekta, povezana z novimi delovnimi mesti, in sicer Inteligenca rok in Omogočimo dostop do učinkovitejših in inovativnejših veščin in orodij največjih svetovnih trženjskih specialistov tudi mladim podjetjem in manj izkušenim mladim podjetnikom.

Inteligenca rok je odprla priložnost razvoju zelenega/socialnega podjetništva za potrebe prihodnosti, ki jo narekuje potrošniška družba, vzpostavila pa je tudi sinergijske možnosti sodelovanja med socialnim (CPU d.o.o., SO.P.) in javnim podjetjem (Komunala Trebnje d. d.). »352 mladim, brezposelnim iskalcem zaposlitve, starejšim, invalidom in ljudem s posebnimi potrebami smo v 28 delavnicah, na osmih izobraževalnih srečanjih in štirih usposabljanjih omogočili nove izkušnje in s tem izboljšali njihove pogoje za večjo vključenost. Med drugim smo vzpostavili novo zeleno delovno mesto in razvili tri inovativne produkte po principu zaprtega kroga, in sicer trajno embalažo iz odpadnega tekstila, kreativno obnovo manjših kosov pohištva in darilni oziroma dekorativni program iz odpadnega materiala,« pojasnjuje vodja projekta dr. Marinka Vovk.

Inovativnejše veščine trženja za mlada podjetja pa so na t. i. Trženjski akademiji mladim podjetnikom predala pomembna znanja in izkušnje za trženje njihovih izdelkov in storitev. Na območju občin Ivančna Gorica, Trebnje, Žužemberk in Dolenjske Toplice se je 14 delavnic in 14 mentorskih svetovanj in srečanj udeležilo 220 udeležencev, med njimi je bila Mateja Žaren iz Turistične vasi Pristava, kjer so združene štiri kmetije: »Združeni skupaj vam ponudimo pridelke in izdelke iz vasi, imamo odličen piknik prostor, kjer lahko tudi prenočite v svojem avtodomu ali naši počitniški hiši. Sem se udeležila delavnice za Inovativne veščine trženja za mlada podjetja in se mi je zdela res odlična, kajti spoznali smo veliko praktičnih primerov in naša predavateljica Manca se je potrudila in nam približala digitalni marketing.«

Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo pomaga pri iskanju podjetniških priložnosti predvsem v urbanih območjih, širše povezovanje podeželja z urbanimi središči pa omogoča prenos znanj in izkušenj ter razvoj podjetniške iniciative. To je pomembno tudi projektih RAST, Štartaj kot čebelar in Stara znanja za prihodnost, ki na območju LAS STIK, kot sporočajo, še potekajo in v katerih je na eni strani poudarek na ustvarjanju poslovnih priložnosti na področju turizma, na drugi strani pa na ohranjanju bogate dediščine in oživljanju starih poklicev in obrti.

M. K.