V Krškem in Ljubljani ustanovni seji razvojnih svetov vzhodne in zahodne kohezijske regije

5.5.2021 | 14:25

Ustanovna seja v Krškem (twitter)

Krško/Ljubljana - V Krškem je danes potekala ustanovna seja razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, na kateri so za predsednika izvolili mariborskega župana Saša Arsenoviča. Predstavnike občin vzhodne kohezijske regije je nagovoril gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se v Ljubljani udeležuje še popoldanske seje zahodne kohezijske regije.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek je po svojem nagovoru na seji razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije za obdobje med letoma 2021 in 2027 poudaril, da je zaradi teh sej danes dan za regionalni razvoj.

Navedel je, da so v preteklem kohezijskem obdobju prek dogovorov za razvoj regij v vzhodni regiji odobrili 59 gospodarskih projektov v vrednosti 77 milijonov evrov. Od tega je bilo skoraj 60 milijonov evrov evropskega denarja, vseh projektov na vseh področjih pa je bilo za 328 milijonov evrov. Ta sredstva bodo sicer v največji meri počrpali najkasneje do konca tega meseca, je pristavil.

V zahodni regiji so odobrili 16 gospodarskih projektov v skupni vrednosti nekaj manj kot 30 milijonov evrov. Od tega je bilo skoraj 20 milijonov evrov evropskega denarja, vseh projektov na vseh področjih pa je bilo za 146 milijonov evrov.

Počivalšek sicer meni, da je regionalni razvoj na temelju dogovorov za razvoj regij dal rezultate, ki so slovenski "razvoj naredili bolj skladen". Za prihodnje obdobje do leta 2027 pa bo za obe regiji iz različnih virov na razpolago še kar nekaj sredstev. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo za vso državo na razpolago poldruga milijarda evrov in iz Evropskega socialnega sklada še nekaj manj kot pol milijarde evrov, je napovedal.

"Seveda ne bo vse za regionalni razvoj, bo pa v veliki meri namenjeno temu," je opozoril in nadaljeval, da si sicer država skozi regionalni razvoj prizadeva za zmanjšanje razvojnih razlik med vzhodno in zahodno regijo. To želijo po drugi strani in neodvisno od evropskih sredstev doseči tudi z drugimi ukrepi.

Tako pripravljajo zakonodajo, s katero nameravajo z dodatnimi spodbudami razvojne razlike uravnotežiti tudi na obmejnih problemskih območjih. Pripravljajo tudi dopolnitve zakona, s katerimi želijo spodbuditi tuje in domače naložbenike k vlaganjem na slabše razvitih območjih, saj se je zavedajo, "da je treba ustvarjati nova ustrezno plačana delovna mesta", ki bodo temelj za to, da se bodo mladi odločali za življenje in delo na domačem območju.

Sicer pa je prepričan, da bo danes izvoljeni Arsenovič nadaljeval dobro kohezijsko delo svojega predhodnika in slovenjebistriškega župana Ivana Žagarja, je še dejal Počivalšek.

Kot so navedli na gospodarskem ministrstvu, je razvojni svet organ odločanja kohezijske regije, vanjo pa se za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država, povezujejo razvojne regije.

Vsaka v kohezijsko regijo vključena razvojna regija ima v razvojnem svetu pet predstavnikov. Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija ima tako skupaj 40 članov in enako število nadomestnih članov.

Sicer pa se letos se začenja novo programsko obdobje evropske kohezijske politike, ki je vezano na izvajanje sedemletnega proračuna EU do leta 2027. Ker je tudi mandat sveta vezan na določeno programsko obdobje, se zato v začetku obdobja ustanovi nov razvojni svet in izvoli izmed članov predsednika za nemoteno izvajanje svojih nalog.

Naloge novega sveta so povezane predvsem z uspešnim končevanjem projektov mehanizma dogovorov za razvoj regij in programiranja programskih in izvedbenih dokumentov kohezijske politike, so še zapisali na ministrstvu.

STA; M. K.