Čateškim Termam uspela prodaja Marine Portorož

5.5.2021 | 14:00

Generalni direktor Term Čatež Bojan Petan naj bi za marino iztržil med 15 in 20 milijonov evrov. Prodaja je del dogovora DZS z upniki o finančnem prestrukturiranju. (foto: arhiv; STA)

Portorož/Čatež ob Savi - Marina Portorož ima novega lastnika. Družba Terme Čatež je sporočila, da so bili v postopku prodaje izpolnjeni vsi odložni pogoji, včeraj pa tudi izveden prenos lastništva delnic na kupca. To je slovensko podjetje Luka Lucija v lasti slovenskega investicijskega sklada Cirus 1, ki ga upravlja JonatanMars.

"Družba Terme Čatež obvešča, da so bili v postopku prodaje 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi Marina Portorož izpolnjeni vsi pogodbeni odložni pogoji in z dnem 4. maj 2021 izveden prenos lastništva delnic na kupca," so Terme Čatež danes objavile na spletni strani Ljubljanske borze.

V Termah Čatež imena kupca ne razkrivajo, je pa danes družba PricewaterhouseCoopers, ki je svetovala pri prodaji, sporočila, da gre za podjetje Luka Lucija. To je od Term Čatež prevzelo celotno dejavnost Marine Portorož, ki zajema upravljanje približno tisoč privezov, infrastrukturo za servis plovil, pa tudi nastanitvene, gostinske, športne in prodajne objekte.

"Cilj novega lastnika je izvesti prenovo in posodobitev Marine Portorož, oživiti njeno poslovanje ter jo ponovno utrditi med najpomembnejšimi in najuglednejšimi marinami v regiji," so v sporočilu za javnost še zapisali v družbi PricewaterhouseCoopers.

Višina kupnine je poslovna skrivnost, TV Slovenija pa je v torek poročala, da naj bi JoanthanMars za Marino Portorož odštel med 15 in 20 milijonov evrov.

Družba Terme Čatež je pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža Marine Portorož 24. februarja podpisala z izbranim kupcem na podlagi prodajnega postopka, v katerem je sodelovalo več zainteresiranih kupcev.

Terme Čatež, ki so del skupine DZS, so Marino Portorož prodajale že dlje časa. Nazadnje so prodajni postopek znova začele avgusta lani. Rok za ponudbe je bil v drugi polovici septembra.

Pred časom je po več letih propadel načrt prodaje družbe Adventuri holdingu in družbi Glen, posel naj bi v vodo padel zaradi nesoglasij o ceni. Družba MMNT, ki sta jo za prevzem ustanovila Adventura holding in Glen, naj bi po takratnih navedbah časnika Finance iz avgusta lani za Marino Portorož plačala 21,6 milijona evrov.

Prodaja Marine Portorož je del dogovora DZS z upniki o finančnem prestrukturiranju. Glavni upnik je sklad York, ki je terjatve do družbe kupil od Gorenjske banke in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

STA; M. K.