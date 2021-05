Rešili osebo iz dvigala; v gozdu našel mini in granato; jutri brez elektrike

5.5.2021 | 18:20

Ilustrativna slika

Ob 11.12 so v Naselju heroja Maroka, občina Sevnica, posredovali gasilci PGD Sevnica. S tehničnim posegom so v večstanovanjskem objektu iz dvigala rešili osebo.

Našel minometni mini in topovsko granato

Ob 14.36 je pri naselju Bistrica, občina Črnomelj, občan v gozdu našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko - Ljubljanske regije so odstranili in na kraju uničili dve minometni mini kalibra 81 mm, topovsko granato 75 mm in vžigalnik minometne mine, vse italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA;

-od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH in odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.