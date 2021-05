Za Hišo kranjske čebele skoraj dva milijona evrov evropskega denarja

6.5.2021 | 18:30

Dela pri obnovi stare šole v Višnji Gori so v polnem teku. (foto: arhiv; Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica/Višnja Gora - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila sredstva EU za projekt Središče inovativnih tehnologij (ApiLab) - Hiša kranjske čebele, ki ga bo Občina Ivančna Gorica vzpostavila v trškem jedru Višnje Gore. Za nekaj manj kot 3,5 milijona evrov sredstev bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj dva milijona evrov.

V okviru projekta bo ivanjška občina v Višnji Gori, kjer so leta 2018 ob prvem svetovnem dnevu čebel odkrili tudi obeležje kranjski čebeli, obnovila staro šolo v sodobno središče inovativnih tehnologij. To bo namenjeno interakciji zgodovinske in kulturne dediščine kranjske čebele in visokotehnoloških inovativnih rešitev.

Pri projektu občina sodeluje s Čebelarsko zvezo Slovenije. Kranjska čebela ima namreč med čebelarji prav posebno mesto, čebelarji iz Višnje Gore pa so jo v drugi polovici 19. stoletja ponesli v svet.

Središče inovativnih tehnologij ApiLab bo po pojasnilih omenjene vladne službe s svojo sodobno infrastrukturo namenjeno dvigu kompetenc malih in srednjih podjetij v lokalni skupnosti, regiji in širše. Omogočalo jim bo dostop do sodobnih tehnoloških rešitev v fazi zasnove, razvoja, promocije in trženja svojega produkta in ustvarjalo povezave med podjetniki, ki iščejo rešitve, in institucijami, ki jih ponujajo. Vsebine, ki jih bo ApiLab naslavljal, bodo digitalna transformacija, krožno gospodarstvo in kreativnost, povezana z zelenimi tehnologijami.

Hiša kranjske čebele bo po navedbah službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko tudi prostor, ki bo namenjen interaktivnemu doživetju pri spoznavanju pomena čebel za naravo, življenje in obstoj. Vključeval bo prostore za predstavitev kranjske čebele, njenega bivalnega okolja in koristi čebeljih izdelkov na sodoben način s pomočjo virtualne družine Rotschitz.

V spodnjem delu bosta kavarna - medarna in trgovina, kjer bodo na voljo produkti iz medu oziroma drugi čebelarski izdelki. V neposredni bližini je tudi učni čebelnjak s parkom medovitih rastlin. V okviru Hiše kranjske čebele bodo potekale tudi delavnice in izobraževanja, namenjena osveščanju o pomenu čebel. V namen podpore usposabljanjem in večdnevnim delavnicam, vključno s čebelarsko akademijo, so na vrhu stavbe predvidene tudi inovativne prenočitvene zmogljivosti v obliki satovja.

Projekt se preveša v zadnjo fazo, odprtje Hiše kranjske čebele s središčem inovativnih tehnologij ApiLab pa je predvideno septembra letos.

M. K.