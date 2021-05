Dva poškodovana v prevrnjenem avtu; gorele gume

6.5.2021 | 07:00

Sinoči ob 22.49 se je pri naselju Dobliče, občina Črnomelj, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, posuli razlite motorne tekočine ter postavili vozilo na kolesa in ga odmaknili s cestišča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorela suha trava

Ob 22.15 je pri Dobličah gorela suha trava. Gasilci PGD Dobliče so požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov pogasili.

V ognju tudi gume

Ob 12.33 so v ulici Pri Unionu v Kočevju gorele odvržene avtomobilske gume. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico na območju TP Sevnica Ribnik - nizkonapetostno omrežje – Prosti vod predvidoma med 8. in 12. uro; na področju Bizeljskega z okolico na območju TP Orešje grad predvidoma med 12. in 14. uro; na Področju Brežic z okolico na območju TP Vinji vrh - nizkonapetostno omrežje Vinji vrh spodaj predvidoma med 8. in 13. uro; na področju Kostanjevice z okolico na območju transformatorskih postaj: Videm stolpič 3 predvidoma med 6.15 in 7. ter med 14. in 15. uro; na področju Senuš z okolico na območju TP Leskovec gmajna 1 - nizkonapetostno omrežje proti Senušam 2 in Senušam 3 predvidoma med 8. in 11. uro, ter Leskovec gmajna 1 - nizkonapetostno omrežje proti Senušam 1 predvidoma med 11. in 14. uro.

M. K.