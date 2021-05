FOTO: Novomeščani in Brežičani znova neodločeno

6.5.2021 | 07:45

Novo mesto - Še drugič v tej sezoni so se nogometaši Krke in Brežic razšli brez zmagovalca. Na stadionu Portoval je včeraj sicer vse kazalo na zmago Novomeščanov, a so Posavci v izdihljajih tekme uspeli izenačiti na 1:1. V ligi za obstanek so Krčani s 3:4 izgubili proti ekipi Brda.

V Novem mestu so gledalci spremljali zanimiv obračun, a v prvem polčasu si nobeno moštvo ni priigralo resne priložnosti, da bi ogrozili nasprotnikova vrata. Po odmoru se je igra še bolj razživela. Krko je v 70. minuti v vodstvo popeljal Kaheem Anthony Parris, Jamajčan je s 15. zadetki prvi strelec druge lige. Borbeni Brežičani so izid poskušali vsaj izenačiti. Njihova vztrajnost je bila poplačana v sodnikovem podaljšku, ko je zadel Žan Luka Kocjančič. Novomeščani so na lestvici zadržali drugo mesto, saj je remiziral tudi Dob, ki ima na tretjem mestu enako število točk (36), četrte so Brežice, ki za njima zaostajajo le za točko.

V Krškem so bili domači nogometaši na dobri poti, da vknjižijo sedmo zmago. Po zadetku Josipa Krznarića v 81. minuti so povedli s 3:2, a nato do konca tekme prejeli še dva zadetka. Krčani kljub porazu z enaindvajsetimi točkami ostajajo na vrhu lige za obstanek.

Besedilo in fotografije: R. N.

