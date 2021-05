Dobovčani s sklonjenimi glavami v slačilnice

6.5.2021 | 07:20

Foto: MRD Dobova

Dobova - Na zaostali tekmi 22. kroga prve rokometne lige NLB med moštvoma Dobove in LL Grosista Slovana se je zmage z 28:23 veselilo slednje.

Obe ekipi sta v dosedanjem delu državnega prvenstva zbrali po 14 točk, njun včerajšnji medsebojni obračun v Posavju pa se je torej končal z zmagoslavjem zasedbe iz slovenske prestolnice.

Prvi polčas je minil v enakovredni predstavi. Oboji so več pozornosti posvetili igri v obrambi, število golov - po deset na obeh straneh - zgovorno priča o tem.

V drugem polčasu so na parketu zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Aleša Repine, ki so v 35. minuti povedli s 14:11. V 48. minuti so podvojili svojo prednost (22:16), lepe prednosti pa vse do konca tekme niso več izpustili iz svojih rok.

Pri Slovanu sta bila najbolj učinkovita Tim Topolovec z osmimi in Robert Sanković s šestimi goli. Teo Jezernik je za Dobovo dosegel šest, Adam Seferović in Jan Kovačec pa po pet zadetkov.

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Dobova: Leben, Blaževič, Bradeško, Abramović, Dragan, Seferović 5, Matjašič, Jezernik 6, Kovačec 5, Košir 2, Mladkovič, Mlakar, Šešić 2, Glaser 1, Rahuž, Šibanc 2.

* LL Grosist Slovan: Gošić, Selaković,Soršak, Špacapan, Serdinšek-Ekart, Dragar, Tufegdžić 3, Topolovec 8 (4), Svečko 1, Lipovac, Perić 1, Lešek 1, Martinović 5, Kotar 1, Sanković 6, Turnšek 2.

* Sedemmetrovke: Dobova 2 (0), LL Grosist Slovan 5 (4).

* Izključitve: Dobova 6, LL Grosist Slovan 14 minut.

* Rdeči karton: /.

IZJAVI PO TEKMI

Damjan Radanovič, trener MRD Dobova:

"LL Grosist Slovan je bil boljši tekmec. Zmaga Ljubljančanov je zaslužena, za kar jim čestitam. Mi enostavno nismo bili pravi. Nismo se držali dogovora iz garderobe. Priložnost bomo iskali na prihajajoči tekmi."

Aleš Repina, trener RK LL Grosist Slovan:

"Najprej bi se zahvalil gostiteljem in jim čestital za pošteno borbo. Če ocenim tekmo, moram reči, da je bila vseh 60 minut živčna. Videlo se je, da sta točki pomembni za obe ekipi. Moji fantje so odigrali odlično v obrambi, medtem ko so bili v napadu v krču. Glede na potek tekme je bilo to očitno dovolj, vendar pa bomo za kaj več morali popraviti igro v napadu in zadržati takšno raven igre v obrambi."

Zasedba iz Dobove bo v soboto, 8. maja, v Kopru igrala zaostalo tekmo 12. kroga. Tekme 24. kroga lige NLB so na sporedu v soboto, 15. maja. Tedaj bo Dobova gostila Urbanscape Loko.

* Izid, zaostala tekma 22. kroga:

- sreda, 5. maj:

Dobova - LL Grosist Slovan 23:28 (10:10)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 21 19 0 2 699:511 38

2. Gorenje Velenje 20 17 1 2 603:498 35

3. Trimo Trebnje 21 17 1 3 649:565 35

4. Jeruzalem Ormož 23 12 2 9 689:686 26

5. Koper 22 12 1 9 625:603 25

6. Slovenj Gradec 2011 23 12 1 10 641:643 25

7. Riko Ribnica 23 11 1 11 691:691 23

8. Urbanscape Loka 23 10 2 11 589:605 22

9. Maribor Branik 21 8 2 11 563:567 18

10. Grosist Slovan 23 7 2 14 600:644 16

11. Dobova 21 7 0 14 571:622 14

12. Ljubljana 21 4 2 15 556:644 10

13. Krka 21 2 5 14 529:600 9

14. Butan plin Izola 21 2 4 15 503:629 8

STA; M. K.