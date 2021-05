Stečaj Inkosa - priznane terjatve in popisana stečajna masa

6.5.2021 | 09:40

Foto: arhiv

Krmelj - Upniki so do kovinarske družbe Inkos iz Krmelja, ki je od decembra lani v postopku stečaja, prijavili za skupaj 4,3 milijona evrov terjatev. Od tega jih je stečajni upravitelj Grega Lippai priznal za 3,6 milijona evrov, je razvidno iz objave na Ajpesu. Upravitelj je popisal tudi stečajno maso dolžnika, v kateri so med drugim nepremičnine v ocenjeni likvidacijski vrednosti 1,8 milijona evrov ter približno 400.000 evrov vredni stroji in oprema.

Informacija stečaju Inkosa je decembra udarila kot strela z jasnega, saj delavce direktor prej o tem ni seznanil. O socialni bombi v Mirnski dolini pa smo podrobno poročali v Dolenjskem listu.

M. K.; STA