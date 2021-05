Vladna pomoč vinarjem in prašičerejcem

6.5.2021 | 09:00

Foto: arhiv DL

Vlada je izdala uredbo o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije covida-19. Ta tudi za letos določa začasna izjemna ukrepa krizno destilacijo vina in krizno skladiščenje vina. Zanju bo namenjenih okvirno 5,1 milijona evrov, in sicer 4,8 milijona evrov za krizno destilacijo in 300.000 evrov za krizno skladiščenje vina.

Glede na stanje zalog v letu 2020 in poizvedbo o zastojih v prodaji vina se ocenjuje, da je za vzpostavitev ravnovesja na trgu z vinom v Sloveniji treba umakniti s trga predvidoma 10 milijonov litrov vina, so ocenili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ukrepa se bosta financirala iz sredstev nacionalne ovojnice za vino, na račun manjše porabe sredstev v letošnjem letu za obstoječa ukrepa, dodatno pa so vir financiranja tudi sredstva državnega proračuna na podlagi zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19.

Že lani so bili zaradi občutnih motenj na trgu z vinom tako v veleprodaji, maloprodaji in v sektorju storitev dobave hrane oz. pijače v gostinski branži sprejeti ukrepi za umik določenih količin vina, ki se ne tržijo. Gre za krizno destilacijo vina v industrijski alkohol ali alkohol za medicinske namene ter za krizno skladiščenje vina, s katerim se določena količina začasno umakne s trga, so pojasnili.

Vlada je včeraj izdala tudi novelirano uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju. Spremembe ne prinašajo novih finančnih posledic. Uvaja se dodaten ukrep zelena trgatev v letošnjem letu, ki smo ga v Sloveniji izvajali lani, razmere pa so zaostrene tudi letos.

Z uvedbo novega ukrepa zelene trgatve se bo spremenila razdelitev sredstev nacionalne ovojnice za vino v letu 2021 in se bo v načrt razvojnih programov uvrstil nov projekt zelena trgatev, na katerega bodo v okviru nacionalne ovojnice za vino prerazporejena sredstva v višini 400.000 evrov.

Za pomoč prašičerejcem 3,6 milijona evrov proračunskih sredstev

Vlada je izdala odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije covida-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja. Za ta ukrep je predvidenih 3,6 milijona evrov iz državnega proračuna.