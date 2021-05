Pri spomeniku na Cviblju počastili dan zmage nad fašizmom in nacizmom

6.5.2021 | 10:30

Foto: Sebastian Pelan

Žužemberk - Pri spomeniku na Cviblju nad Žužemberkom, ki so ga v spomin na več kot 2200 padlih borcev in aktivistov osvobodilne fronte leta 1961 postavili nad grobnico s posmrtnimi ostanki partizanov, padlih v suhokranjskih osvobodilnih bojih, so v počastitev 9. maja, ko praznujemo dan zmage nad fašizmom in nacizmom v Evropi, pripravili krajšo spominsko slovesnost.

Na spomeniku so vklesana tudi imena 35 ruskih vojakov, ki so padli na območju današnje Občine Žužemberk. Njim v čast je ob prisotnosti župana Jožeta Papeža, predsednika Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto Dušana Černeta in predsednika Občinske organizacije Zveze borcev NOB Žužemberk Darka Puclja položil venec veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji, njegova ekscelenca Timur Eyvazov.

M. K.

