Občina Črnomelj zatrjuje: nov grb in zastava ne prinašata novih stroškov

6.5.2021 | 11:10

Črnomelj (foto: Občina Črnomelj)

Črnomaljski grb skozi čas (foto: Občina Črnomelj)

Črnomaljska zastava in grb – sedanja (levo) in predlagana (desno) (foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Na našem portalu smo že pred dnevi poročali, da v Črnomlju spreminjajo občinski grb in zastavo, ki ju ob 770-letnici prve omembe tamkajšnje trške avtonomije želijo heraldično posodobiti. Predlog je v javni obravnavi do 11. maja.

V današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista pa med drugim pišemo, da so mnenja o tem deljna, da sta Občina in stroka za spremembe, mnogi občani pa odločno proti. Polemika o tem, ali so omenjene spremembe potrebne, se je vnela tudi na družabnih omrežjih.

Na Občini zatrjujejo, da bodo spremembe uvedene postopoma, ne naenkrat, saj da se zavedajo vsega, kar prenova potegne za seboj. Pa vendar - ogorčenih občanov ne manjka, pišemo danes v tiskanem Dolenjcu, denar, ki bo šel za vse te spremembe, bi bilo bistveno bolj smotrno porabiti za ureditev mesta in okoliških krajev, med drugim pišejo v spletnih komentarjih. Številni poudarjajo, da je treba mnogo stvari urediti prej kot posodobiti grb in zastavo, ne glede na častitljivo obletnico mesta, nekateri omenjajo celo lokalni referendum o tej temi.

Več o tem torej v današnjem časopisu, tudi o pozivu enega od nasprotnikov spreminjanja občinskih simbolov, češ, da ''bi bilo edino pravilno, da Občina Črnomelj razkrije analizo celotnih dolgoročnih stroškov uvedbe predlaganega odloka.''

In to je, potem ko je luč sveta zjutraj zagledal tiskani Dolenjski list, tudi storila.

Občina pomirja: večjih stroškov ne boste imeli

V izjavi za javnost (v celoti jo lahko preberete spodaj v priponki) med drugim pojasnjujejo, zakaj sploh so pristopili k izdelavi celostne grafične podobe, ki jo večina občin že ima, in da so v proračunu zanjo zagotovljena sredstva na postavki za izdelavo občinske spletne strani, saj bodo letos izdelali novo. Dela preoblikovanja nove podobe so znašala 1.342 evrov z DDV, ocenjujejo pa, da sama sprememba simbolov za ostale uporabnike ne bo imela večjih finančnih posledic, saj v odloku predvidevajo triletni rok za uskladitev oz. zamenjave. To pa pomeni, menijo na občini, da novih stroškov s tem ne bodo imeli, saj da na takšno dobo svoje materiale tudi zamenjajo (npr. razne našitke, embleme na oblačilih ipd). ''Zastave, ki so bile v preteklosti izdelane in so v uporabi občine ali zavodov, pa je prav tako s potekom časa, zaradi dotrajanosti, potrebno zamenjati in za te, tako za potrebe občine kot potreb zavodov, načrtujemo zamenjavo takoj po sprejemu novih simbolov, če jih bo seveda občinski svet potrdil,'' dodajajo na občini in zaključujejo: ''Menimo, da si občina zasluži urejeno celostno grafično podobo, ki nas bo predstavljala v sodobnem svetu in s katero se bomo identificirali.''

M. K.