Spet manj kot 1000 okužb; s ponedeljkom cepljenje vseh odraslih; rumeni v drugi polovici maja?

6.5.2021 | 12:30

Že drugi dan zapored manj kot 1000 okužb.

Včeraj so v Sloveniji s 4228 PCR testi in 27.806 hitrimi antigenskimi testi (HAT) potrdili 774 novih okužb. Delež pozitivnih testov je tako bil 18,3-odstoten, poroča spletna stran Covid-19 sledilnik.

V torek je ob 4750 opravljenih PCR testih in 24.855 HAT testih ter s 929 zaznanimi okužbami z novim koronavirusom delež pozitivnih izvidov znašal 19,6 odstotka. Dan prej je ta bil 22-odstoten.

Pred tednom dni, ko so opravili 3937 PCR testov in zaznali 921 okužb, je delež le-teh znašal 23,4 odstotka.

V bolnišnicah zdravijo 551 covidnih bolnikov, od tega na oddelkih za intenzivno terapijo 139. Včeraj so v bolnišnicah umrli trije covidni bolniki.

V SB Novo mesto je danes 33 covidnih bolnikov (včeraj 34) - tri so sprejeli in štiri odpustili v domačo oskrbo.

V SB Brežice jih je danes še 15 (včeraj 18) - trije bolniki so odšli domov.

Sredine okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 11, Kočevje 8, Ribnica 7, Mokronog Trebelno in Mirna Peč 3, Šentjernej, Črnomelj in Semič 2, Trebnje, Metlika, Straža, Loški Potok, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Šentrupert 1

Posavje - Sevnica 5, Brežice in Krško 3, Radeče 2

Po besedah Maje Bratuša, ki je vodila današnjo novinarsko konferenco o razmerah glede covida-19, je spodbudna novica, da je bil delež pozitivnih PCR testov v primerjavi s podatki izpred tedna dni manjši.

Nekoliko nižje je tudi sedemdnevno povprečje, ki po danes objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znaša 729, dan prej pa je bilo 750.

Po besedah Bratuše se kaže trend počasnega upadanja zasedenosti postelj v bolnišnicah, tako na navadnih oddelkih kot oddelkih intenzivne terapije. V primerjavi s predhodnim dnevom v bolnišnicah zdravijo devet bolnikov s covidom-19 manj, intenzivno zdravljenje pa potrebujeta dva manj.

Na novo so v sredo v bolnišnice sprejeli 45 covidnih bolnikov, 51 pa jih je bilo iz bolnišnic odpuščenih.

Od izpolnitve pogojev za prehod v rumeno fazo smo še vedno precej oddaljeni, so pa današnji podatki nekoliko bolj spodbudni od tistih, ki so bili predstavljeni v sredo, je dejala Bratuša. Najvišjo štirinajstdnevno in sedemdnevno pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev ima primorsko-notranjska regija, najnižjo pa obalno-kraška.

Doslej 51 različic virusa

Bratuša je predstavila še nekaj podatkov glede razširjenosti različic novega koronavirusa, ki krožijo po Sloveniji. V letošnjem letu do torka so v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana sekvencirali 7333 vzorcev in zaznali 51 različic virusa.

Britanska različica ostaja najbolj razširjena in predstavlja preko 90 odstotkov vseh analiziranih vzorcev. Južnoafriško različico so do sedaj zaznali v petih primerih. V zadnji seriji analiz pa so potrdili nov primer brazilske različice, tako so skupaj doslej potrdili dva primera brazilske različice. Različico B.1.525 so do sedaj zaznali pri 25 osebah iz petih različnih regij, največ iz Gorenjske.

Janša: Od ponedeljka cepljenje tudi vseh odraslih pod 50 let

Predsednik vlade Janez Janša je danes na Twitterju napovedal, da bo od ponedeljka steklo cepljenje tudi vseh odraslih, mlajših od 50 let. "Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse. Bodimo odgovorni do sebe in drugih, cepimo se in zdržimo še nekaj tednov. Čas je za normalno poletje," je zapisal premier.

Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja Jelko Kacin je v sredo sporočil, da ima Slovenija maja zagotovljenih najmanj 450.000 odmerkov štirih vrst cepiv proti covidu-19, kar bo pospešilo cepljenje. Ob tem je Kacin napovedal še dodatne količine cepiv, zato je vse pozval k odločitvi za cepljenje.

Pojasnil je tudi, da bo lažjemu spremljanju poteka cepljenja po državi namenjena nova aplikacija za naročanje, ki jo bo na današnji novinarski konferenci predstavil minister za zdravje Janez Poklukar.

Skladno s trenutno nacionalno strategijo cepljenja poleg kroničnih bolnikov in zaposlenih v kritični infrastrukturi cepijo starostno skupino od 50 do 59 let. Kacin v sredo ni razpolagal z informacijo, koliko jih še čaka na cepljenje, je pa postregel s podatkom, da so v tej v starostni skupini od 50 do 54 let cepili 16,3 odstotka oseb, v skupini od 55 od 59 let pa 23,3 odstotka. Skupno je bilo v tej skupini tako cepljenih 70.000 oseb.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo skupno doslej s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 449.477 oseb, z dvema odmerkoma pa 228.369.

V rumeno fazo bi lahko po oceni IJS prešli v drugi polovici maja

Ob enakem trendu razvoja epidemije covida-19 bi lahko v rumeno fazo prešli v drugi polovici maja, ugotavlja Institut Jožef Stefan (IJS). Epidemiologi pa bodo lahko učinkovito spremljali stike šele v zeleni fazi, ki bi jo pri trenutnih pogojih lahko dosegli sredi junija, menijo.

Sedemdnevno povprečje okužb po danes objavljenih podatkih znaša 750, je na današnji novinarski konferenci o razmerah glede covida-19 povedala Maja Bratuša, ki je vodila novinarsko konferenco. Dan prej je to povprečje znašalo 675. Meja za prehod v rumeno fazo je postavljena pri 600, za prehod v zeleno pa pri 300.

Epidemija predvidoma počasi upada, navaja IJS. Ocenjeno reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži en okuženi, je po njihovih navedbah približno 0,96.

Dokler ne bo precepljenih vsaj deset odstotkov prebivalstva, vpliv cepljenja skoraj ne bo opazen v dinamiki epidemije, so izpostavili. Kljub cepljenju pa je po njihovi navedbah zelo pomembno, da ostanemo pri izvajanju veljavnih priporočil dosledni, saj le tako lahko najhitreje zmanjšamo dnevno število okuženih oseb na 300 ali manj in bo epidemiološka služba lahko začela učinkovito delovati.

V trenutni fazi se cepijo večinoma tisti, ki sodijo v rizično skupino, zato je pričakovati zmanjšano obremenitev bolnišničnih zmogljivosti in manj umrlih, a le pod pogojem, da bomo z ustreznim obnašanjem preprečili širitev virusa v preostali, neprecepljeni populaciji, so navedli.

Zaradi približno 20.000 novih okužb na teden je prekuževanje znatno, a je že počasnejše od vse hitrejšega cepljenja. Poleg tega je prekuževanje po svarilih inštituta vselej na račun zdravstvenih in gospodarskih posledic, saj velika večina okuženih zboli. Cepljeni pa po do zdaj znanih podatkih zbolijo le redko, in če že zbolijo, gre za blažjo obliko bolezni.

V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec.

V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva. Trenutno je kužen približno odstotek prebivalstva oz. približno vsak 100. prebivalec.

STA; M. K.