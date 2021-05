Dirka po Sloveniji s štirimi ekipami svetovne serije, na Pogačarja še čakajo

6.5.2021 | 16:40

Ljubljana/Novo mesto - Največja kolesarska dirka na slovenskih tleh bi letos utegnila biti močnejša za enega največjih zvezdnikov tega športa, Tadeja Pogačarja. Njegov nastop še ni uradno potrjen, kot tudi ne nekaterih drugih slovenskih kolesarjev iz ekip svetovne serije. Je pa potrjena trasa, na kateri bodo tekmovalci med 9. in 13. junijem premagali natanko 803,7 km.

Z navijači?

To so na današnji predstavitvi trase pred dirko po Sloveniji sporočili predstavniki organizacijskega odbora oziroma direktor dirke Bogdan Fink. Dirka prvič spada v drugi najvišji rang svetovnega kolesarstva (1. Pro). Še vedno pa ni jasno, ali bodo lahko na dirki prisotni ob cestah ter na začetkih in koncih etap prisotni navijači. To je odvisno predvsem od epidemioloških razmer in ukrepov slovenske vlade, so na tiskovni konferenci dejal predstavnik slovenske policije Matjaž Leskovar.

Lanska izvedba odpadla, vse moči v letošnjo

Potem ko je lanska preizkušnja zaradi pandemije novega koronavirusa odpadla, so letos organizatorji vse moči usmerili v tokratno različico, ki bo zelo močna tudi po mednarodni konkurenci. Na njej bodo nastopile štiri ekipe svetovne serije in osem ekip profesionalnega kontinentalnega razreda. Nastopili bosta tudi dve slovenski ekipi kontinentalne ravni, Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic, zraven bo tudi slovenska državna reprezentanca.

Glede Pogačarja optimistični

O imenih je po Finkovih besedah še prezgodaj govoriti, kar pomeni, da uradno še ni potrjen nastop lanskega zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja.

"Vsi v organizacijskem odboru smo optimistični. Kolesarska dirka po Sloveniji ima vrsto let agencijo v Italiji, ki se dogovarja z vsemi ekipami svetovne serije, tako kot delajo tudi ostale največje dirke na svetu. Dogovor, ker veste, da so poleg športnega direktorja Andreja Hauptmana in Tadeja Pogačarja tam še Jan Polanc in drugi, je bilo zaradi tega lažje doseči. Smo optimistični in pričakujemo, da bo Tadej na koncu prišel, morate pa vedeti, da v tem trenutku tega ne moremo potrditi," je dejal direktor dirke po Sloveniji.

Obenem organizatorji čakajo še na privolitev Mateja Mohoriča in Jana Tratnika (Bahrain Victorious). O njunih nastopih bo več jasno po nastopu na Giru, ki se bo končal 30. maja v Milanu.

Nastop je na tiskovni konferenci potrdil 32-letni Luka Mezgec (BikeExchange). Slednji se pripravlja na nastop na dirki po Franciji, v načrtu pa ima pred tem še nastop v Sloveniji še dirkanje na kriteriju Dauphine.

"Dirka bo drugega najvišjega ranga. To je res pohvalno in vesel sem, da je prišla dirka tako daleč. S to kategorijo dirke želi sem priti več ekip. Malce težji je ta termin, ker se pokriva s kriterijem Dauphine in Švici, zaradi česar v Slovenijo ne bo velikega števila odličnih kolesarjev. Vesel pa sem, da so trase krajše in da bodo etape zanimive, ne samo v zaključkih," je ocenil Mezgec, ki bo na domačih tleh lovil tretjo etapno zmago.

Etape

V prvi etapi bo kolesarje pot vodila od Ptuja do Rogaške Slatine, kjer je kljub ne ravno najbolj ravnem terenu pričakovati sprinterski spopad za zeleno majico vodilnega. Prve razlike med favoriti bodo vidne že v drugi etapi od Žalca do Celja. Tam bo tudi zaključni, okoli en kilometer dolg strm vzpon na celjski grad, pred tem pa bodo morali kolesarji premagati še vzpon na Svetino (5,6 km/7,1 %).

Tretja etapa bo prav tako razgibana in ponuja priložnost za zanimivo dirkanje v drugem delu trase. Potekala bo od Brežic do Krškega. Četrta etapa je kraljevska med Ajdovščino in Novo Gorico. Četudi ni najdaljša, bo kolesarje vodila prek številnih vzponov, zaključek pa je izjemno zahteven.

Najprej sledi 12 km pred ciljem sledi vzpon na Ravnico (3,2 km/9,5 %), nato pa po spustu v Novo Gorico še zaključni klanec na Sveto goro (2,5 km/13 %). Za konec v nedeljo, 13. junija sledi še zadnje dejanje, ki bo sovpadalo s tradicionalnim maratonom Franja.

Začetek zadnje etape bo v ljubljanskem BTC, kjer bo tudi začetek priljubljenega maratona. Bogdan Fink je na tiskovni konferenci sporočil, da bo več o maratonu znanega naslednji teden, je pa jasno, da bo trasa zadnje, ravninske etape dirke po Sloveniji potekala od Ljubljane do Novega mesta.

Etape 27. dirke po Sloveniji

9. 6. 1. etapa: Ptuj - Rogaška Slatina (151,5 km)*

10. 6. 2. etapa: Žalec - Celje (147 km)***

11. 6. 3. etapa: Brežice - Krško (165,8 km)**

12. 6. 4. etapa: Ajdovščina - Nova Gorica (164,1 km)***

13. 6. 5. etapa: Ljubljana - Novo mesto (175,3 km)*

*** - ciljni vzpon

** - razgibana etapa

* - ravninska etapa

