Več sreče kot pameti: (pre)hiter 19-letnik lažje poškodovan

6.5.2021 | 14:40

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv lokalno.si)

Sinoči nekaj po 22. uri so bili črnomaljski policisti, kot smo že poročali, obveščeni o prometni nesreči na območju Griča pri Dobličah. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah naj bi 19-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil na streho. Lažje poškodovanega voznika in 20-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Pet tujcev na podvozju vagona

Policisti PMP Dobova so med mejno kontrolo na vstopu v Slovenijo na podvozju vagona odkrili pet tujcev, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Dva državljana Turčije in tri držaljane Afganistana so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu intervenirali v 55 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 222 klicev. Obravnavali so, kot omenjeno, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva in poskusov izmika mejni kontroli.

M. K.