Amerika pomaga novomeškemu Domu starejših občanov

6.5.2021 | 15:30

Državna sekretarka Mateja Ribič, direktorica DSO Novo mesto Milena Dular in predstavnica ameriškega veleposlaništva Susan K. Falatko ob podarjeni napravi za razkuževanje. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko je podobno napravo pred dobrim mesecem dobil sosednji Varstveno delovni center, je od danes za štirideset tisoč evrov vrednega razkuževalnega robota bogatejši tudi novomeški Dom starejših občanov. Razkuževalni robot na ultravijolično svetlobo je tokrat darilo ameriške ambasade, ki želi po besedah predstavnice veleposlaništva Susan K. Falatko na ta način pomagati pri čim bolj učinkovitem boju z epidemijo bolezni Covid-19.

V novomeškem Domu starejših občanov že od začetka januarja niso odkrili nobene okužbe z novim koronavirusom, je povedala direktorica Milena Dular in se veleposlaništvu zahvalila za napravo, ki si je sicer zavod sam ne bi mogel privoščiti, bodo pa z njo delavci, ki opravljajo čiščenje in dezinfekcijo objekta, precej razbremenjeni, prav tako bodo tako uporabili precej manj kemikalij. Z razkuževalnim robotom bodo lahko čistili vse prostore, od medicinskih prostorov, avle, hodnikov, jedilnice in kuhinje pa do sob oskrbovancev.

Državna sekretarka ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič se je prav tako ameriškemu veleposlaništvu zahvalila za darilo, ki ga vidi tudi kot dokaz, da smo si v težkih in ranljivih časih sposobni medsebojno pomagati.

Predstavnica ameriškega veleposlaništva Susan K. Falatko je povedala, da so ZDA v boju proti pandemiji Sloveniji do zdaj podarile za 710.000 dolarjev pomoči in opreme. Med drugim so podarili deset ultravijoličnih stolpov za učinkovitejše razkuževanje bolnišnic, urgentnih centrov in domov za starejše, več tisoč zaščitnih mask, parov zaščitnih rokavic in druge opreme, napravo za testiranje okuženosti z novim koronavirusom in dvajset modularnih zabojnikov.

I. V.

Galerija