Danes brez elektrike

7.5.2021 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE, na izvodu GORENJE TRIBUČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2;

-od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODŠUMBERK, TP SELA ŠUMBERK, TP SREBOTNICA, TP LOG PRI ŽUŽEMBERKU, TP ARČELCA, TP ORLAKA, TP VRTAČE, TP REPLJE in TP VOLČJA JAMA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Šentlenart gozdna, nizkonapetostno omrežje – 1. ulica pri Vrbini Krošel Vogrinc med 8. in 10. uro in na območju transformatorske postaje Mihalovec, nizkonapetostno omrežje – Petrinčič Ivan med 10. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica kolodvor, nizkonapetostno omrežje – Cerkev in restavracija med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Log Vrhovo, nizkonapetostno omrežje – Simončič med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Trška Gora med 8. in 12. uro.

Vodo prekuhavajte

Kostak obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Ardro pri Raki, da je potrebno vodo pred uporabo zaradi povišane motnosti prekuhavati.

M. K.