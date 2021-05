O polfinalistu bo odločala tretja tekma s Šentjurjem

7.5.2021 | 07:10

Na prvi tekmi četrfinala (foto: arhiv; KK Krka) je Krka zmagala s skoraj 40 točkami prednosti, na gostovanju pa doživela poraz.

Šentjur - Košarkarji Šentjurja so v drugi tekmi četrtfinala lige Nova KBM po podaljšku premagali Krko s 84:79 (20:13, 33:39, 55:52, 69:69).

Šentjur je tako pripravil prvo presenečenje v končnici lige Nova KBM in izsilil odločilno tretjo tekmo četrtfinala, ki bo v nedeljo ob 12. uri v Novem mestu. Zmagovalec se bo v polfinalu srečal z Rogaško.

Novomeščani so pot k porazu začeli s šestminutnim strelskim mrkom ob koncu tretje in na začetku četrtine. Od izenačenja na 52 so prišli do zaostanka 52:65. Vseeno so v zaključku tekme prišel do priložnosti za zmago. Prvo pri zaostanku 66:67 je zapravil Adin Vrabac, drugo za izenačenja in podaljšek pa je izkoristil Jure Škifić s trojko dobro sekundo pred iztekom časa.

V podaljšku je Šentjur znova hitro prišel do vodstva (76:71), ki pa ga tokrat ni izpustil iz rok, čeprav se je Krka približala na 76:75.

Jan Špan je bil prvi strelec tekme s 24 točkami (trojke 4:8), 16 jih je dodal Domagoj Samac (9 skokov), 14 Ivan Držić (7 skokov), dvanajst pa Dalibor Đapa (6 skokov). Pri Krki je Adin Vrabac dosegel 19 točk, Nejc Barič pa se je izkazal s 15 točkami in 15 podajami.

* Dvorana OŠ Hruševec Šentjur, brez gledalcev, sodniki: Zupančič, Grbić (oba Ljubljana), Škrbec (Kranj).

* Šentjur: Habat 8, Špan 24 (4:4), Đapa 12 (2:2), Držić 14 (2:4), Samac 16 (2:2), Mitrović 7 (2:2), Ledl 3.

* Krka: Stergar 3 (1:2), Stipčević 8, Vrabac 19 (1:2), Barič 15 (1:2), Kosi 2, Škifić 11 (1:2), Lapornik 10 (1:2), Vučetić 11 (2:4).

* Prosti meti: Šentjur 12:14, Krka 7:14.

* Met za tri točke: Šentjur 8:21 (Špan 4, Samac 2, Ledl, Mitrović), Krka 10:24 (Stipčević 2, Vrabac 2, Škifić 2, Barič 2, Vučetić, Lapornik).

* Osebne napake: Šentjur 20, Krka 22.

* Pet osebnih: /.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Pričakoval sem tako tekmo. Poizkusil sem narediti vse, da pozabimo na zmago za 40 točk na domačem parketu. Rekel sem igralcem, da je to šele dobljen prvi polčas. Že pred četrtfinalno serijo sem opozarjal, da je vsaka tekma tekma zase, a smo bili danes enostavno preveč sproščeni, premalo zbrani. To dokazuje 18 izgubljenih žog, zgrešili smo preveč 'zicerjev', tudi v obrambi smo v določenih trenutkih odigrali slabo. Jutri bo treba to tekmo analizirati, se dobro spočiti in pripraviti na novo tekmo.''

STA; M. K.

