V L-Teku: »Zaščitna maska je zakon, nositi jo morajo vsi!«

7.5.2021 | 10:50

V podjetju L-Tek se dobro spopadajo s koronavirusom, dela imajo še več, lani beležijo 20-odstotno rast in so celo zaposlovali. (Foto: spletna stran L-Tek)

Šentjernej - Koliko so imela naša podjetja dodatnih stroškov zaradi spoštovanja vseh zaščitnih ukrepov zaradi epidemije koronavirusne bolezni, ki jih je predpisala država: koliko so dala za zaščitne maske, razkužila, morebitno testiranje zaposlenih, itd., da so v čim večji meri ohranili zdravo in varno okolje za svoje delavce?

Nekih večjih dodatnih finančnih obremenitev zaradi epidemije ne beležijo v uspešnem šentjernejskem podjetju L-Tek, ki je specializirano za izdelavo prototipov za visokotehnološke izdelke majhnih in srednje velikih serij. Zaposluje 65 delavcev.

Radko Luzar (Foto: L. M.)

Tako pravi direktor in lastnik Radko Luzar. »V glavnem smo vse stroške zaščitne opreme, razkužil in ostalega nekako pokrili s sredstvi države, ki smo jih dobili kot vsaka firma s protikoronskimi ukrepi in koronskimi dodatki za zaposlene,« pove. Med epidemijo je polovica zaposlenih v administraciji in prodajni službi delala od doma, pri proizvodnji pa je to seveda nemogoče. So pa uvedli dvoizmensko delo.

Tudi hitra testiranja

Nekajkrat so sicer imeli vnos virusa v podjetje, a so to hitro zaustavili s pravimi ukrepi. Seveda ne gre brez razkuževanj, a kot poudarja Luzar, izkušnje povedo, da je glavna maska. »Zaščitna maska je zakon. Uporabljamo v glavnem klasične medicinske maske, ki so seveda vsakemu delavcu na voljo. Ta virus se širi z aerosoli po prostoru in ob zračenju ter strogem nošenju maske, kar vsi zaposleni res striktno upoštevajo - ne glede na to, ali so negativni, ali so bolezen že preboleli, ali so bili cepljeni ali ne. To velja za vse, brez izjem, in vidimo, da če maske nosijo vsi, se okužbam da dobro izogniti,« pove Luzar.

Ob začetku epidemije in po večjih praznikih so nekajkrat organizirali tudi hitro testiranje, pri čemer so odkrili dva okužena. Če se delavec slabo počuti, ostane doma.

Direktor L-Teka še pove, da so lani več kot uspešno poslovali, beležijo 20-odstotno rast. Naročil je bilo več kot običajno, zato so celo zaposlovali.

L. Markelj