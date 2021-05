Četrtkove korona številke: MO Novo mesto 11 okužb, Krško 9

7.5.2021 | 12:00

Število novookuženih je bolj ugodno kot prejšnji teden. Včeraj je bilo pozitivnih 15 odstotkov izvidov PCR testov.

Zdravstveni delavci so opravili 4.029 PCR testov na okužbo z virusom sars-cov-2. Potrdili so 606 okužb, pozitivnih je tako bilo 15 odstotkov izvidov, kažejo podatki covid sledilnika. Včerajšnje številke so tako boljše kot v prejšnjih dneh, mnogo boljše pa so tudi kot prejšnji četrtek, ko so potrdili 950 okužb.

Regija z najvišjo 14-dnevno pojavnostjo okužb na 100.000 ostaja primorsko-notranjska, najnižjo pa imajo v obalno-kraški regiji.

Sedemdnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev se je znižalo za slabih sedem odstotkov in je zdaj 685,3. Meja za prehod v rumeno fazo je sicer postavljena pri 600 okužbah na 100.000 prebivalcev.

Za prehod v rumeno fazo bo sicer potrebno tudi zmanjšanje pritiska na bolnišnice. Vanjo bomo lahko vstopili šele, ko bo število bolnikov na covidnih oddelkih padlo pod 500, včeraj je bilo to število pri 551, danes pa jih je 538. Intenzivno terapijo jih potrebuje 141, eden več kot včeraj.

Umrli so trije bolniki s covidom-19.

V SB Novo mesto imajo danes 32 covidnih bolnikov (včeraj 33) - tri so sprejeli in štiri odpustili.

V SB Brežice pa jih imajo 14, enega so odpustili.

Četrtkove okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 11, Kočevje 6, Trebnje in Šentrupert 3, Mokronog Trebelno, Ribnica in Kostel 2, Črnomelj, Semič, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Mirna in Loški Potok 1

Posavje - Krško 9, Sevnica in Brežice 4, Radeče 2

M. K.